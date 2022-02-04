أعملي المش الفلاحي على أصوله بالطريقة المصرية بمكونات بسيطة وطعم لذيذ وملح مظبوط

نجد أن الجبنة القديمة أو ما يسمى المش الفلاحي هي من أهم و ألذ أنواع الجبن التي تكون مفضلة عند الكثير من الأشخاص، حيث يمكنك تناولها على وجبة الإفطار بجوار بعض الأطعمة الأخرى، كما أن يتميز المش الفلاحي بعناصر غذائية متنوعة لما تحتويه من العديد من المكونات التي تمد الجسم بالبروتين والكالسيوم التي يستفيد منها الجسم.

طريقة عمل المش الفلاحي

ما أيضا نلاحظ أن المش الفلاحي يتسم بلونه المميز حيث يتحول لونها من اللون الأبيض الى اللون الأصفر نتيجة لزيادة الأملاح بها، فيمكننا أن نقوم بتحضير المش الفلاحي في المنزل بإتباع تلك الخطوات:

مكونات عمل المش الفلاحي

مقدار من الجبن القريش بما يعادل كيلو جرام.

كوب واحد من الحليب المغلي.

كوب واحد من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الشطة المطحونة.

ثمرة واحدة من الفلفل الأحمر الحار.

مقدار مناسب من قشر البرتقال.

ملعقتين كبيرتين من العسل الأسود.

ملعقتين كبيرتين من خميرة المش.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الطحينية.

برطمان زجاجي فارغ.

طريقة التحضير