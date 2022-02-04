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عمر شويل - جدة أعملي المش الفلاحي على أصوله بالطريقة المصرية بمكونات بسيطة وطعم لذيذ وملح مظبوط - ثقفني
نجد أن الجبنة القديمة أو ما يسمى المش الفلاحي هي من أهم و ألذ أنواع الجبن التي تكون مفضلة عند الكثير من الأشخاص، حيث يمكنك تناولها على وجبة الإفطار بجوار بعض الأطعمة الأخرى، كما أن يتميز المش الفلاحي بعناصر غذائية متنوعة لما تحتويه من العديد من المكونات التي تمد الجسم بالبروتين والكالسيوم التي يستفيد منها الجسم.
طريقة عمل المش الفلاحي
ما أيضا نلاحظ أن المش الفلاحي يتسم بلونه المميز حيث يتحول لونها من اللون الأبيض الى اللون الأصفر نتيجة لزيادة الأملاح بها، فيمكننا أن نقوم بتحضير المش الفلاحي في المنزل بإتباع تلك الخطوات:
مكونات عمل المش الفلاحي
- مقدار من الجبن القريش بما يعادل كيلو جرام.
- كوب واحد من الحليب المغلي.
- كوب واحد من ملح الطعام.
- ملعقة صغيرة من الشطة المطحونة.
- ثمرة واحدة من الفلفل الأحمر الحار.
- مقدار مناسب من قشر البرتقال.
- ملعقتين كبيرتين من العسل الأسود.
- ملعقتين كبيرتين من خميرة المش.
- ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
- ملعقة كبيرة من الطحينية.
- برطمان زجاجي فارغ.
طريقة التحضير
- نأتي بوعاء عميق ونضع به كيلو من الجبنة القريش ثم نضيف إليها نصف كوب من ملح الطعام ونقلبهم مع بعض.
- نترك الجبن القريش بالملح لمدة لا تتجاوز عن خمس ساعات حتى تعمل الجبنة على تنزيل كافة الوسائل التي تحتوي عليها الجبن القريش.
- نحضر برطمان زجاجي فارغ ونضع به قطع الجبن القريش ونضيف عليه كوب واحد من الحليب المغلي ثم نضيف عليه ملعقة صغيرة من الشطة المطحونة.
- ثم نضع على مكونات الجبنة مقدار من قشر البرتقال حبة من الفلفل الاحمر الحار ثم نضيف عليهم نصف كوب من ملح الطعام ثم نضيف علي المكونات خميرة المش.
- نقوم برج البرطمان الزجاجي الزيت يحتوي على مكونات المش الفلاحي بشكل جيد حتي تعمل علي امتزاج كافة المكونات مع بعض جيدا.
- نترك برطمان المش الفلاحي فترة من الوقت حتى يعمل علي نضج الجبن القريش وتسير مش فلاحي فعلى الأقل نغلق البرطمان ونتركه بدون اي استخدام لمدة خمس ايام على الاقل.
- في فترة ترك البرطمان المش تحاول من وقت إلى آخر نرج البرطمان لتجانس المكونات.
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