نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي الجبنة الرومي على أصولها بمقادير اقتصادية وبطريقة ناجحة مثل المصانع وتحدي في المقال التالي
طريقة عمل الجبنة الرومي يبحث عن طريقة تحضيرها في البيت الكثير من الامهات، وذلك لأنها من أكثر الأنواع المميزة التي يحبها الكبار والصغار، والتي تحتوي على العديد من الفوائد الهامة للجسم وذلك لاحتوائها على اللبن الحليب الطبيعي، ولكنها من أكثر الأنواع مرتفعة السعر عند شرائها، ولذلك قد جئنا لكم بطريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل بخطوات بسيطة وبتكاليف أيضًا بسيطة، وسوف تتعرفون عليها من خلال متابعة المقال.
الجبنة الرومي من أهم أطعمة الإفطار التي يمكن تقديمها، ويحبها الكثير فهي وجبة خفيفة، ولذيذة، تحتوي على قيمة غذائية عالية، ولكنها من أكثر أنواع الجبن ارتفاع في الثمن عند شرائها، ولذلك يبحث الكثير من النساء عن خطوات تحضيرها في المنزل حتى يمكن القيام بعملها وتوفير الكثير من الاموال، وسوف نعرضها لكم الآن من خلال المقال.
طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت
بخطوات بسيطة، وكونات أيضًا محدودة، اصنعي بنفسك الجبنة الرومي بأفضل طعم وجودة مثل الجاهزة بل أفضل وذلك من خلال اتباعك الخطوات الآتية:
المكونات
- ٢ كيلو من اللبن الحليب ويفضل كامل الدسم.
- خمس ملاعق من اللبن الزبادي البلدي.
- خمس ملاعق من القشطة.
- ملعقة من الملح صغيرة.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- كوب من المياه المثلج.
طريقة التحضير
- قومي بإحضار وعاء مناسب وأضيفي به اللبن الحليب.
- ارفعي الوعاء على النار واتركيه على نار هادئه حتى يتم الغليان.
- أضيفي الزبادي إلى اللبن اثناء الغليان.
- ارفعي الخليط من النار.
- قلبي المكونين جيدًا بشكل سريع واستمري في التقليب لمدة لا تقل عن خمسة دقائق.
- أضيفي إلى المكونات القشطة ايضًا، وقلبي جيدًا ولكن هذه المرة يتم التقليب ببطء.
- سوف تجدين اللبن قد أصبح به بعض التكتلات واضحة معكي استمري في التقليب.
- ثم احضري كوب المياه المثلج، واضيفي به ملعقة الملح التي تم تحضيرها والفلفل الأسود أيضًا.
- قلبي المكونات جيدًا في كوب المياه المثلج، ثم أضيفي المياه المثلج إلى المكونات.
- ثم أعيدي الخلط مرة أخرى.
- يمكنك الآن إحضار قطعة من الشاش الخفيف، ضعي على مصفاة مناسبة الحجم، وقومي بوضع الخليط بها، واتركيها في مكان دافيء لمدة يومين، ثم قومي بتغيير الشاشة وضعي بها الخليط المتبقى.
- واستمري هكذا حتى يتم التخلص من المياه الموجودة في الجبنة بشكل نهائي.
- سوف تجدين الجبنة أصبحت أكثر جفافًا.
- يمكنك بعد ذلك إحضار قالب مناسب لها، ووضع هذا الخليط بها، ثم ادخليها داخل الثلاجة واتركيه لمدة يومين حتى يتماسك تمامًا، ويصبح مثل الجبنة الجاهزة.
- يمكنك تقطيعها بعد ذلك وتناولها بألف هنا.
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