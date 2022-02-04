أعملي الجبنة الرومي على أصولها بمقادير اقتصادية وبطريقة ناجحة مثل المصانع وتحدي

طريقة عمل الجبنة الرومي يبحث عن طريقة تحضيرها في البيت الكثير من الامهات، وذلك لأنها من أكثر الأنواع المميزة التي يحبها الكبار والصغار، والتي تحتوي على العديد من الفوائد الهامة للجسم وذلك لاحتوائها على اللبن الحليب الطبيعي، ولكنها من أكثر الأنواع مرتفعة السعر عند شرائها، ولذلك قد جئنا لكم بطريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل بخطوات بسيطة وبتكاليف أيضًا بسيطة، وسوف تتعرفون عليها من خلال متابعة المقال.

الجبنة الرومي من أهم أطعمة الإفطار التي يمكن تقديمها، ويحبها الكثير فهي وجبة خفيفة، ولذيذة، تحتوي على قيمة غذائية عالية، ولكنها من أكثر أنواع الجبن ارتفاع في الثمن عند شرائها، ولذلك يبحث الكثير من النساء عن خطوات تحضيرها في المنزل حتى يمكن القيام بعملها وتوفير الكثير من الاموال، وسوف نعرضها لكم الآن من خلال المقال.

طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت

بخطوات بسيطة، وكونات أيضًا محدودة، اصنعي بنفسك الجبنة الرومي بأفضل طعم وجودة مثل الجاهزة بل أفضل وذلك من خلال اتباعك الخطوات الآتية:

المكونات

٢ كيلو من اللبن الحليب ويفضل كامل الدسم.

خمس ملاعق من اللبن الزبادي البلدي.

خمس ملاعق من القشطة.

ملعقة من الملح صغيرة.

ملعقة من الفلفل الأسود.

كوب من المياه المثلج.

طريقة التحضير