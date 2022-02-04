نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للسواد.. أقوي خلطة لتبيض الركب والاكواع بمسحة واحدة من هذا المكون تخلصي من سواد 20 عام في المقال التالي
تظهر بعض البقع الداكنة في منطقة الركب والأكواع ومن الصعب التخلص من هذه البقع ولكنها تحدث نتيجة تراكم الجلد الميت على هذه المناطق والجلد الميت يكون من الصعب التخلص منه إذا تراكمت العديد من التطبيقات في هذه الأماكن لذلك لابد من إجراء بعض الخلطات الطبيعية التي تساعد على التخلص من الجلد الميت الموجود في هذه الأماكن باستخدام طريقة التقشير من خلال هذا المقال سنتحدث عن خلطة تساعد على التخلص من البقع الداكنة الموجودة في الأكوع والركب وسنتحدث أيضا عن بعض المكونات التي تساعد على ذلك حتى نتخلص من البقع الداكنة الموجودة في هذه المناطق نهائيا.
مكونات أحتاج إليها التخلص من البقع الداكنة الموجودة في الركب والأكواع بسرعة
هناك العديد من المكونات التي يمكن استخدامها للتخلص من الجلد الميت الموجودة في المناطق التي يوجد بها بقع داكنة في الجسم وفيما يلي سنتحدث عن مكونات خليط تساعد على التخلص من هذا الجلد الميت هذه المكونات هي:
- ملعقة كبيرة من السكر المكعبات ولا يمكن استخدام السكر المطحون في هذا الخليط لأننا نحتاج السكر في التقشير.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ليمونة كاملة.
- ماء ورد.
طريقة إعداد خليط لتبيض الركب والأكواع بسرعة
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات الذي نحتاج الى حتى نستطيع التخلص من البقع الداكنة المنتشرة في جميع أنحاء الجسم خصوصا في منطقة الركب والأكواع وهذه الطريقة هي:
- روعة صغير نضع فيه ملعقة من السكر المكعبات ونضيف له ملعقة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من ماء الورد وليمون.
- ذلك نضع الليمون داخل هذا الخليط ونبدأ في تدليك البقع الداكنة الموجودة على الجسم باستخدام هذه الليمونة هذا يساعد على التخلص من الجلد الميت عند تكرار هذه الخلطة يوميا مع الروتين اليومي للعناية بالجسم.
- تم استخدام هذا الخليط يوميا ويمكن تخزينها في الثلاجة استخدامه يوميا قبل الذهاب إلى النوم بعد ذلك يتم استخدام احد المرطبات القوية التي تقوم به تفتيح وتبيض هذه الأماكن وترتيبها بشكل قوي
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