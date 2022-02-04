خلطة سحرية لإزالة الشعر بدون ألم والتخلص من جلد الوزة لن تصدقي النتيجة

تعاني بعض الفتيات من وجود ملمس خشن بعد ازالة الشعر ويحدث ذلك بسبب كثرة استخدام الشفينج لأنها تقصف الشعر وتترك الجذور في الأسفل، ويعرف هذا الملمس الخشن باسم جلد الوزة وينتشر بكثرة في الذراعين والقدمين ويجعل مظهر البشرة غير مناسب ولذلك تقوم الفتيات بالبحث عن طرق ووصفات طبيعية للتخلص من هذه المشكلة وإزالة الشعر بكل سهولة وبدون ألم.

خلطة لإزالة الشعر وجلد الوزة

المكونات:

عصير ليمونة.

ربع ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير:

نخلط عصير الليمون مع ماء الورد ويجب أن نقوم بإزالة الشعر أولا باستخدام السويت ثم نغمس قطعة من القطن في هذا المزيج. ونمسح الأماكن المراد التخلص من الشعر وجلد الوزة بها ونتركها لمدة 20 دقيقة ثم تغسل بالماء الفاتر تكرر هذه الخلطة مرة واحدة كل أسبوعين. يساعد الليمون في التخلص من جلد الوزة لاحتوائه على حمض الستريك وماء الورد يرطب وينعم البشرة ويمنع الإصابة بالجفاف.

طرق لعلاج جلد الوزة

يجب ترطيب البشرة يوميا للتخلص من جلد الوزة وجعل البشرة أكثر نعومة واحرصي أيضا على استخدام الماء الفاتر بدلا من الساخن أو البارد.

تقشير البشرة مرة واحدة أسبوعيا لأن خلايا الجلد الميت تقوم بسد مسام بصيلات الشعر وبالتالي ينمو الشعر تحت الجلد.

يمكن تقشير البشرة من خلال استخدام زيت الزيتون مع السكر ونفرك هذه الأماكن بها لمدة 5 دقائق ثم يغسل بالماء الفاتر.

احرصي على إزالة الشعر بطريقة صحيحة سواء بالحلاوة أو الشمع ويكون عكس اتجاه نمو الشعر ويجب الابتعاد عن الشفرات لأنها أساس المشكلة.

تعتبر أنجح طريقة للتخلص من الشعر الزائد بالجسم هي الليزر لأن يقوم بحرق بصيلات الشعر ويمنع نموه مرة أخري مع تكرار الجلسات.

وصفة طبيعية لإزالة الشعر

دقيق الشوفان والموز:

المكونات:

2 ملعقة من دقيق الشوفان.

ثمرة موز ناضجة.

طريقة التحضير:

نمزج المكونات السابقة مع بعض للحصول على عجينة ثم تفرد على الأماكن المراد إزالة الشعر منها وتترك لمدة 15 دقيقة.

نفرك المكان بحركات دائرية ثم تغسل بالماء البارد هذه الوصفة تزيل الشعر وتمنع الإصابة بجلد الوزة وتجعل ملمس الجلد ناعم.

دقيق الشوفان وعصير الليمون

المكونات:

3 ملاعق من عصير الليمون.

3 ملاعق من الفازلين.

ملعقة من دقيق الشوفان.

طريقة التحضير والاستخدام: