نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي مشروب سحري لتنظيف الكلي والتخلص من السموم وتذويب الحصوات لن تصدقي مفعوله السحري في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكلى عضو من أعضاء الجسم يقوم بتنقية الجسم من السموم ويساعد على تنقية الدم، وتقوم بعدة وظائف أخرى للجسم، فيجب الاهتمام والمحافظة عليها من العادات الغذائية الخاطئة التى تؤثر سلبا على الكلى، فتوجد عدة أعشاب طبيعية وفواكه تقوم بتنظيفها وإزالة الحصوات التى تسد الجهاز البولى، سوف نتحدث في هذا المقال عن هذه الأعشاب والفواكه وفوائدها بالنسبة للكلى وكيفية تحضيرها والاستفادة منها.

عصير الليمون

يساعد على تفتيت الحصوات لأنه يحتوى على حموضة عالية ويمنع تراكم البول.

طريقة استخدامه:-

نقوم بتحضير الليمون على كوب من الماء البارد أو يعصر على الماء الدافئ مرة في اليوم.

ثانيا: البقدونس:-

يساعد على أداء وظائف الكلى ومنع تراكم السموم بالجسم لاحتوائه على نسبة الفيتامينات والمعادن والحديد.

طريقة استخدامه:-

نقوم بتحضير بعض من أوراق البقدونس ثم نقوم بإضافة كمية مناسبة من الماء وترفع على النار حتى الغليان، يشرب المشروب يوميا على الريق.

ثالثاً: شاي الذرة:-

يساعد على تنظيف الكليتين والإخراج البول بشكل صحي والتخلص من السموم، كما تحتوي الذرة على نسبة البروتين والدهون الصحية التى تمد الجسم بالطاقة.

طريقة استخدامه:-

يوضع ملعقتين من الذرة المطحونة في كوب من الماء المغلي ويغطى لمدة ١٥ دقيقة ثم نقوم بتناوله يوميا.

رابعا عصير البنجر:-

حيث أن البنجر غني لمضادات للأكسدة التى تحافظ على الكلى وتقوم بتنظيفها وتنقيتها.

طريقة استخدامه:-

في وعاء نقوم بسلق البنجر ويضرب في الخلاط ويمكن خلطه مع عصير الرمان مع اضافة العسل الابيض.

يقدم هذا المشروب يوميا.

خامساً: خل التفاح:-

يعمل على تحسين وظائف الكلى ويزيل السموم.

طريقة استخدامه:-

نقوم بتحضير كوب ماء دافئ ونضع ملعقة من خل التفاح وتناوله مرة واحدة قبل النوم.

سادساً: الزنجبيل و الكركم:-

يساعدان على وقاية الكلى من الالتهابات وتنقية الدم وطرد السموم والمواد الضارة من الجسم.

طريقة استخدامه:-

فى وعاء نقوم بإضافة نصف ملعقة من الكركم ونصف ملعقة من الزنجبيل وتغلى جيدا ويمكن إضافة العسل الأبيض.

عصير الاناناس

يعتبر الأناناس ملئ بالعناصر الغذائية التي تحسن وظائف الكلى ويقوي الجهاز المناعي.

طريقة استخدامه:-

نقوم بعصره في الخلاط ويضاف إليه العسل الابيض ويخلط جيدا ثم نتناوله.

تعتبر الكلى هي أهم الأعضاء في جسم الإنسان وتتأثر بجميع السموم داخل الجسم، فيجب تنظيف الكلى بشكل مستمر من خلال تناول بعض المشروبات التي تخلص الكلى من السموم وأيضا تعمل على تنظيفها والعناية بها، فن تناول الماء هو عنصر أساسي في تنظيف الكلى وهو مشروب سحري نتناول منه ثماني أكواب كل يوم، كما يوجد مشروبات كثيرة ولها فائدة منها الخضروات.