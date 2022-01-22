للتفتيح والترطيب والنضارة في المنزل قناع بياض البيض للتخلص من الرؤوس السوداء

تعاني الكثير من النساء من مشكلة الرؤوس السوداء، حيث يشعرن بالحرج بسبب وجودها حيث يلجئون إلى الطرق التقليدية للتخلص منها حيث تؤدي هذه الطرق إلى جفاف البشرة، فهناك الكثير من الوصفات الطبيعية الآمنة التي تساعد على التخلص من تلك الرؤوس السوداء بسهولة، ومن بين تلك الوصفات هو عمل قناع بياض البيض للتخلص منها بسهولة حيث يمكن إعداده في المنزل، فيعمل بياض البيض على الالتصاق بالبشرة للتخلص من الرؤوس السوداء، عند تكرار القناع لفترات يساعد على شد البشرة والحماية من الإصابة بالتجاعيد حول العين وفي منطقة الجبين.

مكونات قناع بياض البيض للوجه

ثلاثة بياض بيض.

ثلاثة ملاعق من عصير الليمون.

فرشاة خاصة بالبشرة.

طبق لعمل القناع.

طريقة اعداد قناع بياض البيض

نقوم بإحضار طبق عميق ويفصل البياض عن الصفار حيث في هذه الوصفة نحتاج الى البياض فقط.

نأخذ البياض ونضع عليه عصير الليمون ونخفق جيدا.

نقوم بتنظيف البشرة من الأتربة عن طريق غسلها جيدا بالماء الدافئ والصابون الطبي الخالي من المواد الكيميائية.

ثم نقوم بعمل سكراب للبشرة خاصة على الأماكن المتواجد بها الرؤوس السوداء.

بعد ذلك نقوم بتجفيف البشرة جيدا من الماء بواسطة منشفة قطنية.

نقوم بفرد قناع بياض البيض بواسطة فرشاة المسكات.

نترك الماسك على البشرة لمدة ثلاثين دقيقة.

نقوم نقوم بفركه بشكل دائري حتى يزال القناع من على الوجه.

نغسل الوجه جيدا و نقوم بمسح البشرة بقطنة مغموسة بماء الورد، وذلك للتخلص من رائحة البيض.

فوائد قناع بياض البيض