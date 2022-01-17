مكون معجزة لتفتيح وتقشير الشفايف وتنعيمها وتوريدها بخلطة طبيعية لن تحتاجي للمكياج

تعد الشفاه من أهم مظاهر الجمال عند المرأة فيجب الاهتمام بها لاظهار جمال الوجه، حيث أن الشفاه تتعرض لعوامل خارجية سيئة تؤثر على جمالها واهمها الاسمرار ويعتبر اسمرار الشفاه هو الأكثر شيوعا عند معظم النساء، وهناك مشاكل أخرى تسبب الاسمرار وهى عدم تنظيف الشفاه وعدم العناية بها، التعرض لأشعة الشمس الضارة، التدخين، الإفراط في تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين، ومن الأمور التى تطمح لها الفتيات والنساء الذين يعانون من اسمرار الشفاه أن يتفتح لون الشفاه والوصول إلى لون وردى فاتح وجميل وجذاب، فهناك العديد من الوصفات وهذا ما نتحدث عنه في هذا المقال، نقوم بتحضير بعض الطرق بكل سهولة وبساطة.

العسل والجليسرين والليمون

تعتبر هذه الوصفة من أهم الوصفات وأهم طرق علاج تفتيح لون الشفاه.

تخلط المكونات بنسب متساوية ويوضع على الشفاه ويترك ليلة كاملة.

حيث أنها تساعد على إزالة الخلايا الميتة بالشفاه.

الزبادي

يوضع الزبادى على الشفاه بالنهار ونقوم بعمل مساج به للحصول على ترطيب عميق للشفاه حيث أن الزبادي مرطب هائل.

الكركديه

الكركديه من المكونات التى تساعد على تلوين الشفاه باللون الوردى عن طريق إضافة بعض من أوراق الكركديه مع الماء المغلي مع إحضار قطنة صغيرة وغمرها في الكركديه ويدهن به الشفاه حتى تصبح وردية اللون.

زبدة الكاكاو

تعد زبدة الكاكاو واحدة من أهم وسائل العناية بالشفاه فهى تساعد إزالة الجلد الميت من الشفاه وإظهار لونها الطبيعي وتساعد على ترطيبها فيجب استخدامها يوميا.

ماء الورد

يساعد ماء الورد على تفتيح الشفاه عن طريق خلط ملعقة صغيرة منه على ملعقتين من العسل الأبيض ويخلط جيدا ويوضع على الشفاه وتركه حتى يجف تماما.

ويمكن معها إضافة قطعة من الزبدة وتدليكها لمدة ٥ دقائق.

تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على النتيجة المطلوبة.

زيت الزيتون