لازم تجربيها.. طريقة تحضير عجينة الكريب الحلو والحادق في البيت وأسرار نجاحها بطعم روعة زي ماكدونالدز

الكريب ‏من الاصناف التي ظهرت في فرنسا بداية ولكن في آخر السنوات بدأت تكون موجودة لدينا في الدول العربية و أول ظهور للكريب هنا كان يستخدم في الحشوات الحلوة فقط مثل الشوكولاتة ‏وبعد ذلك بدأ استخدامه في العديد من الحشوات سواء أن كانت مالحة وحلوة بل أصبحت تستخدم في احد الوجبات السريعة التي يتم تناولها على وجبة العشاء وجبة الغداء كما أن هناك الكثير يحبون تناول الكريب لانه وجبة سريعة يمكن تناولها في أي وقت وفي أي مكان كمان مطاعم المريب أصبحت منتشرة كثيرا في مصر الآن ‏ويتم اعدادها بشكل أن دقيق ومميز ومن خلال هذا المقال سنتعلم صناعة الكريب في المنزل ‏بطريقة سهلة و باستخدام مكونات موجودة في المنزل.

مكونات إعداد الكريب

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هو أحد المخبوزات لذلك يتم استخدام المكونات الطبيعية التي نستخدمها عادة في المخبوزات وخلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع المكونات التي يتم وضعها في الخلاط حتى نستطيع الحصول على خبز الكريب ‏وفيما يلي سنذكر جميع المكونات:

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ملعقة كبيرة من السكر.

بيضتين.

كوب كبير من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

كوب كبير من الحليب.

1\2‬ ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.‬

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طريقة إعداد الكريب

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اسهل طريقة لإعداد ‏هذه المخبوز تكون في داخل الخلاط وفيما يلي سنتحدث عن طريقة إعداد هذا في الخلاط:

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