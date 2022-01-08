طريقة عمل الطرب المشوية على الفحم بالتوابل الخطيرة بطعم ألذ من المطاعم

نعرف جميعاً أن الطرب يعد ضمن الأطباق المصرية الشعبية التي تقدمها المطاعم المتخصصة في ذلك، وهذا الطبق يكون عبارة عن كفتة حولها يتم لف منديل خاص بالخروف، ويطلق البعض عليه كفتة المنديل أيضاً، والجدير بالذكر أنه ينتشر بشكل كبير في عيد الأضحى المبارك ويقدم بجانب سلطة الطحينة اللذيذة والخبز الساخن، وبالرغم من مذاقه اللذيذ إلا أنه يحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون.

طريقة تحضير الطرب بكل سهولة

الجدير بالذكر أن الحيوانات والمواشي التي تؤكل تحتوي بطنها على أعضاء كثيرة يتناولها الفرد تعرف بفواكه الماشية، وأبرز هذه الأشياء منديل الخروف الذي يؤخذ من الخروف بعد ذبحه وهو تماماً الذي يعطينا الطرب، حيث نجد أن الطرب عبارة عن لحم مفروم ملفوف بمنديل الخروف هذا، والشيء الغير مميز في هذه الأكلة أنها تحتوي على دهون كثيرة يتم تخزينها في الجسم وتؤدي لأضرار صحية كثيرة.

بهذه الطريقة يمكن الحصول على الطرب بطعمه المعروف الذي تشتهر به المطاعم الخارجية، كما يلي:

مكونات عمل الطرب

كيلو من اللحم المفروم.

حيتان متوسطتان من البصل المفروم الناعم.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ملعقة صغيرة من السماق.

رشة من جوز الطيب المطحون.

منديل خروف نظيف.

بقدونس مفروم ناعم للتزيين.

مكونات الشوي:

فحم.

أسياخ خشبية.

نحضر بولة متوسطة ونضع فيها التالي : البصل المفروم مع كمية قليلة من ملح الطعام.

ثم نصفي البصل ليتخلص من أي ماء موجود به لنحصل على تفل البصل، ونضع الماء جانباً.

نحضر بولة أخرى مناسبة ونضع فيها اللحم المفروم ونضيف له البصل، ونضيف التوابل: الملح، الفلفل الأسود، جوزة الطيب، السماق، الحبهان، ونخلط كل هذه المكونات مع بعضها جيداً.

بعد ذلك نقوم بتقطيع منديل الخروف لمربعات صغيرة.

ثم نشكل اللحم المفروم ليصبح أصابع حجمها متساوي، وخلال تشكيل الأصابع نبلل اليد بالماء المستخلصة من البصل.

نقوم بوضع الكفتة في المنديل، ونفلها بالمنديل لتأخذ شكل الرول كأنه محشي.

نكرر آخر خطوة حتى ننتهي من كمية اللحم والمنديل بشكل كامل.

نجد أن هناك أكثر من طريقة لتسوية الطرب، فالأولى: نضع الأسياخ الخشبية في الطرب ونضعه على الفحم بعد ذلك أو نشوية باستخدام الشواية الكهربائية.

بعد ذلك نقلب الطرب على كلا الجانبين لمدة ربع ساعة حتى يأخذ اللون الذهبي وينضج.

طريقة التسوية الثانية : نقوم بوضع الطرب في صينية ونغطيها جيداً، ثم نضعها على النار لمدة ربع ساعة حتى تنضج.

في النهاية نضع الطرب في طبق التقديم وعليه البقدونس للتزيين ويقدم ساخناً بجانب السلطات والخبز.

خطوات التحضير