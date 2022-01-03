طريقة عمل شوربة الشوفان العادية في المنزل

طريقة عمل شوربة الشوفان العادية ، يحبذ الكثير من الأشخاص تناول شوربة الشوفان بطريقة صحية ولذيذه خاصة للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية لإنقاص الوزن وحرق الدهون الزائدة في الجسم للمحافظة على الصحة بالإضافة إلى أن شوربة الشوفان تحتوي على الكثير من العناصر المفيدة لصحة الجسم لهذا يمكن تجهيز وعمل شوربه الشوفان العادية في المنزل من خلال مكونات حتى يصبح مذاقها شهي ولذيذ ولهذا سوف نتعرف من خلال المقال اليوم على طريقة عمل شوربه الشوفان العادية في المنزل.

عمل شوربة الشوفان

المكونات

ثلاث ملاعق من الشوفان

ثلاث أكواب من الماء

حبة بصل مفرومه ناعمة

نصف ملعقة فلفل أسود

نصف ملعقة ملح

ملعقتين من الزيت النباتي

ثلاث حبات من الطماطم المقشرة

ملعقتين من معجون الطماطم.

طريقة تجهيز شوربة الشوفان

أولا : نبدأ بتجهيز وعاء ويتم وضعه على النار ثم نقوم بإضافة الزيت ونبدأ بوضع البصل حتى يصفر لونه ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الطماطم والماء والملح ونضيف الشوفان وتترك المكونات لمدة 15 دقيقة على النار.

في الخطوة التالية يمكن إضافة القليل من الماء فيه حالة الحاجه إلى قليل من الماء بعد ذلك يتم وضع الشوربة في أطباق التقديم وتناولها بجانب الدجاج المشوي وبالهناء والشفاء.

عمل شوربة الشوفان باللحم

المكونات

نصف كوب من الشوفان

ثلاث فصوص من الثوم الناعم

حبة فلفل أخضر حلو مفروم

حبة بصلة مفرومة

ملعقتين من الزبدة

قليل من الملح

نصف ملعقة فلفل أسود

ربع ملعقة من البهار المشكل

6 أكواب من الماء

ملعقتين من البقدونس

نصف ملعقة من القرفة

نصف كيلو من لحم البقر المقطع مكعبات

ملعقتين من معجون الطماطم.

طريقة التحضير