فايش ستي الفلاحي.... طريقة عمل الفايش البلدي الفلاحي في البيت خطوة بخطوة بطريقة سهله

طريقة عمل الفايش البلدي الفلاحي في البيت، يعد الفايش البلدي من أهم المخبوزات التي تقدم في الصعيد، وعلى الرغم من أن أصول الفايش الصعيدية، إلا أنه منتشر في جميع محافظات مصر، حيث يفضله الكثير من الناس، كما يمكن أن يتم تقديمه بجانب جميع أنواع المشروبات الساخنة، التي تفضلها، وسوف نقدم لكم طرق مختلفة لعمل الفايش في المنزل.

طريقة عمل الفايش البلدي الفلاحي في البيت

سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير الفايش الفلاحي في البيت

نصف كيلو من الدقيق.

كوب من الحليب المغلي.

نصف كوب من السمنة أو الزبدة.

ملعقة من الكركم.

مقدار ملعقة من الحمص المطحون.

ملعقة حليب بودر.

ملح.

سكر.

مكونات عمل الفايش:

قومي بوضع الحمص والسكر في برطمان مغلق، مع إضافة الحليب، والتقليب جيدا.

غلق البرطمان وتركة لمدة 24 ساعة إذا كنت في فصل الصيف، أما في فصل الشتاء فيمكن تركة لمدة 3 أيام.

قومي بوضع البرطمان في مكان مظلم، ولا تقومي بفتحة إلا بعد مرور الوقت المحدد.

بعد مرور الوقت، قومي بإخراج الخليط في وعاء، وأضافه الدقيق علية، مع التقليب لمدة خمس دقائق.

قومي بوضع غطاء على الوعاء، وتركة لمدة ساعتين.

ثم بوضع باقي كمية الحليب مع الكركم والزبدة في وعاء كبير، وقلبيهم جيدا.

قومي بوضع الخليط مع خليط الدقيق، وقلبي جيدا لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

وبعد ذلك تشغيل الفرن لتسخينه جيدا.

حضري صينية مدهونة بالزيت.

شكلي العجين على هيئة أقراص أو مستطيلات، كما تفضلي.

قومي بوضع الفايش في الصينية، مع تركة لمدة نصف ساعة ليرتاح العجين.

قومي بوضع الصينية في الفرن، وتركها لمدة 20 دقيقة حتى ينضج الفايش.

بعد النضج يتم إخراج الصينية من الفرن ، وتركها لتبرد قليلا.

تقطيع الفايش إلى قطع مثل الكيكة.

طريقة تحضير الفايش

طريقة اخري لعمل الفايش

سوف نقدم لكم طريقة اخري لعمل الفايش الفلاحي في البيت

كيلو من الدقيق.

نصف كوب من السمنة.

سمسم.

لبن.

كركم.

قومي بوضع اللبن الدافئ في وعاء مع السكر والملح، وقلبي جيدا حتى يتم الذوبان.

قومي بوضع السمنة والسمسم، على اللبن واخلطي جيدا.

بعد تمازج الخليط يتم إضافة الدقيق مع تقليب المكونات جيدا.

قومي بتقطيع العجين إلى دوائر، ثم قومي بوضعها في الفرن حتى تنضج.

قطعي الفايش إلى قطع صغيرة، ثم قومي بحفظة في وعاء محكم الغلق.

مقادير عمل الفايش:طريقة تحضير الفايش الفلاحي