“فكرة عبقرية” بدون ماكينة هتلفي ورق العنب والمحاشي بالكيس فقط بسرعة الصاروخ

“فكرة عبقرية” بدون ماكينة هتلفي ورق العنب والمحاشي بالكيس يمكنك الآن اتباع طرق مختلفة حتى تتمكنين من لف أوراق العنب والكرنب، وهذا من خلال اتباع مجموعة من الطرق التي تساعد في لفه بطريقة صحيحة، فقد يتم لف ورق العنب والكرنب بالكيس فقط من أجل تسهيل عملية لف ورق العنب بكميات كبيرة حتى تحصلين على محشي بشكل سلس وسهل دون ان يتم استخدام ماكينة تعمل على لف هذه الأوراق ووضع الحشو بها، وهذا من خلال بعض الخطوات التي نتعرف عليها والتي تساعد في إنجاز أكبر كمية من لف ورق العنب والكرنب.

بدون ماكينة هتلفي ورق العنب والمحاشي بالكيس

يمكنك الآن استخدام الكيس البلاستيكي من أجل لف ورق العنب والكرنب باستخدام الكيس وهذا من خلال بعض الخطوات البسيطة التي نقوم بتوضيحها

والتي تساعد في الحصول على حشو جيد للملفوف والكرنب وورق العنب من الداخل جون أن يفك ودون ان تستخدم ماكينة في لفه.

طريقة لف ورق العنب

يتم هذا من خلال مجموعة من الخطوات السهلة التي تتمثل في:

يتم تحضير خلطة الأرز أولا المضاف لها البهارات المختلفة ومن ثم التقليب جيدا حتى تمتزج جميع التوابل مع الشباب والبقدونس

ومن ثم يتم وضع ورق العنب أو ورق الكنب في كمية من الماء حتى يبدأ في السليق ويسهل لفه بعد ذلك.

وبعدها يتم تصفية الورق وفرده ووضع ملعقة من الأرز بالخلطة بداخله، وهذا أعلى كيس من البلاستيك النظيف.

والخطوة التي تليها هي وضع الخلطة في الأوراق من خلال لف الكيس مثل الطريقة التي تستخدم في لفه عندما تزين التورتة.

ويتم قصه بالمقص حتى توزع الخلطة بكمية متساوية ومن ثم يتم لف الكيس حتى يكون من السهل لف ورق العنب وورق الكرنب بسهولة

طريقة تحضير خلطة المحشي

يتم وضع كمية من السمن في وعاء وتوضع معه البصلة وتقلب جيدا ومن ثم يتم أضافة البهارات واضافة عصير الطماطم بعدها، ومن ثم تقليب المكونات وتترك حتى تتسبك تماما

وبعدها يضاف الأرز والشبت والبقدونس وتقلب المكونات جيدا حتى تتجانس تماما ويكون لها مذاق مميز يعطي المحشي طعم فريد