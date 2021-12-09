ماسك الفازلين وبياض البيض لتبيض الجسم و شد الوجه وإزالة التجاعيد نهائيا من اول استخدام

ماسك الفازلين وبياض البيض لتبيض الجسم و الوجة هذا القناع هو الحل النهائي لجميع مشاكل البشرة و الوجه سوف يقضي تماما على البقع الداكنة و يقلل من ظهور التجاعيد و البثور في الوجه، من المؤكد أن جميع الفتيات و السيدات يحلمن ببشرة بيضاء و خالية من التجاعيد و البقع الداكنة وآثار الحبوب لهذا يقومون باستخدام كريمات التفتيح مكلفة الثمن وهناك من يلجأ إلى الذهاب إلى مراكز التجميل، ولكن بعد الآن لن تلجئ إلى تلك الأشياء، بإستخدامك لهذا القناع مرة كل أسبوع تأكدي أن بشرتك ستصبح بيضاء خالية من التجاعيد و البقع مثل بشرة الأطفال.

هناك العديد من الماسكات و القناعات المصنعة الجاهز التي تتواجد في الأسواق ولكنهم للأسف جميعهم يحتوي على مكونات كيميائية قد تؤذي البشرة، لهذا ننصحك دائماً يا عزيزي باستخدام الماسكات الطبيعية الآمنة على البشرة مثل ماسك الفازلين وبياض البيض لتبيض الجسم و مكوناته هي:

بياض بيضة.

ملعقتين من الفازلين الطبي.

نصف ملعقة من النشا.

ربع ملعقة من العسل الأبيض.

كما شاهدنا فإن جميع مكونات الماسك طبيعية وهكذا تضمنين أنها لن تؤذي بشرتك، بل ستساعد بشرتك على النضارة و الحيوية وطريقة تحضير الماسك هي:

أولاً نحضر طبق ونفضل البياض عن الصفار.

نضع على البياض الفازلين الطبي لابد من خلطه جيدًا لكي يتجانس المكونات.

بعد ذلك نضيف العسل و النشا.

نخلط جميع مكونات قناع الفازلين جيداً حتى يصبح قوامه متماسك أشبه بالعجينة.

طريقة الإستخدام

بعد أن قمتي بتحضير القناع سنقدم لكي طريقة استخدامه وهي: