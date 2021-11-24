طريقة عمل كيكة الكريم كراميل المكونة من عدة طبقات في البيت بكل سهولة

كيكة الكريم كراميل ، من أنواع الكيكات التي تتميز بشكلها الفريد والمميز ومذاقها الرائع والمختلف، كما إنها تتكون من عدة طبقات تميزها عن غيرها من أنواع الكيك وهي وصفة لذيذة للغاية وذات مذاق غني ومحبب للجميع.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الكريم كراميل.

مكونات كيكة الكريم كراميل

تتكون كيكة هذه الوصفة من مكونات بسيطة ورخيصة ومتوفر في أغلب البيوت وهى كالتالى:

كوب دقيق وربع.

ربع كوب من الكاكاو خام.

بيضتين.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من الحليب.

معلقة كبيرة بكينج بودر.

كوب إلا ربع من السكر الأبيض الحبيبات.

ثلاث ملاعق حليب بودرة

معلقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

مكونات الكريم كراميل

كوبين من الحليب أو ٥٠٠ جرام.

نص كوب من السكر.

أربع بيضات.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الكريم كراميل وهي كتالي:

نقوم بوضع نصف كوب السكر في إناء على النار، ثم نضيف اليه ربع كوب من الماء ونقلبه حتى يأخذ الكراميل اللون الذهبي الغامق.

ثم نقوم بعد ذلك بصبه في الصينية التي سنعد فيها الكيك.

بعد ذلك نقوم بخلط الحليب البودرة ونصف كوب السكر والأربع بيضات وملعقة الفانيليا ونصف كوب الحليب في الخلاط جيدا.

ثم نقوم بسكب خليط الكيك في الصينية فوق الكراميل الذي قمنا بصبه في الصينية مسبقا.

ثم نقوم بضرب البيض مع السكر والفانيليا بالمضرب الكهربائي حتي يأخذ القوام الكريمي.

بعد ذلك نضيف إليه الزيت ونصف كوب من الحليب ونخلطهم جيدا.

ثم نقوم بخلط الكاكاو مع الدقيق، ثم نضيف الدقيق المخلوط بالكاكاو الى خليط البيض واللبن ونخلطهم مع بعضهم البعض جيدا بالمضرب الكهربائي.

ثم نقوم بسكب الخليط على الصينية التي وضعنا فيها الكراميل والكريم كراميل مسبقا قبل ذلك.

وأثناء تحضير خليط الكيك نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ثم نقوم بإدخال الصينية في الفرن لمدة ساعة كاملة حتي يتم تسويتها.

ثم نقوم بإخراجها ونتركها تبرد بدرجة حرارة الغرفة، ثم نقوم بإدخالها الثلاجة.

وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

وأيضا نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي:

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض في الخلاط حتى تتجانس جميع المكونات وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومنها وصفة خلية نحل ومكوناته كالتالي:

طريقة عمل الكريم شانتيه

يمكننا تزيين العديد من الأطعمة بالكريم شانتيه وسننناول فيما يلي طريقة عمل الكريم شانتيه ومكوناته كالتالي:

كوب ونصف من الكريم شانتيه البودرة.

كوب من الحليب المثلج أو كوب من الماء المثلج.

نصف كوب من السكر البودرة ويمكن الزيادة علي ذلك الحد من السكر أو النقصان منه حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم عملية تحضير الكريمة بالكامل بواسطة المضرب الكهربائي وهي كالتالي:

نقوم بضرب جميع المكونات مع بعضها البعض بالمضرب الكهربائي حتى يأخذ الخليط القوام الكريمي وتكون بعد ذلك الكريمة جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الكراميل

يمكننا تناول العديد من الوصفات مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي: