طريقة عمل كريم أساس طبيعي عالي التغطية يوحد لون البشرة بدون أي مواد كيميائية

طريقة عمل كريم أساس طبيعي عالي التغطية، لا داعي لإنفاق الأموال الطائلة بعد اليوم على شراء كريم الأساس، الذي يعد أهم مستحضرات التجميل، التي تهتم كل فتاة وسيدة باقتنائه، وهذا لأنه هو أساس نجاح المكياج والحصول على طلة مثالية، حيث يمكن تحضير كريم اساس منزلي وملاءم للون البشرة وبتكلفة أقل، بالإضافة إلى عدم وجود أي مواد مضرة بالبشرة في تكوينه، على عكس كريمات الأساس التجارية التي تضر البشرة وتسبب ظهور الكثير من المشاكل فيها.

طريقة عمل كريم أساس طبيعي عالي التغطية

نحتاج لتحضيره إلى: ربع كوب من الدقيق الأبيض ونصف كوب من الكاكاو الخام، بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من طين البنتونيت وربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب والزنجبيل البودرة والقرفة البودرة، كما نحتاج إلى عشر قطرات من زيت اللافندر وكذلك فيتامين إي، يتم بعد ذلك خلط جميع المواد الجافة، وبعد ذلك يتم إضافة المواد السائلة بالتدريج مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط كريمي، نقوم بتجربته على البشرة لمعرفة مدى ملائمته لها، وفي حالة الرغبة في الحصول على لون أفتح، نقوم بإضافة القليل من الدقيق مع زيادة قطرات زيت اللافندر، وفي حالة الرغبة في تحويله إلى لون أغمق نزيد من كمية الكاكاو أو القرفة المضافة في مكونات كريم الأساس، يتم حفظ هذا الكريم في علبة نظيفة ومعقمة ومحكمة الإغلاق ويترك في الثلاجة لحين الحاجة لاستخدامه.

الطريقة الصحيحة لوضع كريم الأساس

يتم في البداية غسل الوجه بالغسول المخصص له، وبعدها تجفف البشرة جيداً ويتم توزيع مرطب قوي عليها ثم نتركه حتى تمتص البشرة المرطب بالكامل، يتم بعدها توزيع البرايمر بكميات بسيطة على كامل الوجه، حيث يعمل البرايمر على ملء المسام الكبيرة، نضع كمية من كريم الأساس على إسفنجة المكياج ثم نوزع الكريم من وسط الوجه في اتجاه الأطراف، وبعدها ننتقل إلى جانبي الأنف ثم جانبي الوجه، نقوم بعد ذلك بتوزيع كمية أخرى من كريم الأساس على الوجنتين، وبعد ذلك يتم سحب إسفنجة المكياج باتجاه عظمة الفك العليا.

وذلك حتى يتم تغطية هذه المنطقة بشكل أفضل، وبعدها يتم توزيع كريم الأساس على الجبهة مع الحرص على سحب الإسفنجة يميناً ويساراً لتغطية المنطقة بالكامل، وفي النهاية يتم وضع كمية من كريم الأساس أسفل الذقن، ثم يتم سحب الإسفنجة على طول خط الفك السفلي، ثم القيام بتوزيع بشكل كامل لتغطية المنطقة الكامل.