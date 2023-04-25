انت الان تتابع خبر أغلى من فستان الملكة رانيا .. لن تصدقوا كم يبلغ ثمن فستان خطيبة ولي عهد الأردن في حفل زفاف ايمان عبدالله الثاني .. ارقام ومبالغ خيالية (صور) والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان الشابة السعودية رجوة آل سيف خطيبة ولي العهد الاردن الأمير الحسين بن عبدالله، جذبت الأنظار وذلك في هامش مراسم عقد قران الأميرة إيمان على العريس جميل ألكساندر ترميوتس أمس الأحد.

حيث ان خطيبة ولي العهد الأردني لاقت الكثير من التعليقات الإيجابية المتعلق بمظهرها وطلتها في المراسم، وسط تناقل للقطات مصورة لها عكست إعجابًا بفستانها وأناقتها.

وظهرت رجوة آل سيف في حفل الزفاف بجانب خطيبها ولي العهد الذي توجه للجلوس بجانبها بعد أن أصطحب شقيقته عبر قاعة عقد القران وسلماه لوالدها الملك عبدالله الثاني.

وتداول نشطاء صورًا لفستان رجوة آل سيف، في حين حاول آخرون البحث عن العلامة التجارية المٌصممة للفستان وسعره.

وبحسب الموقع الرسمي لعلامة Roksanda، فإن سعر الفستان الأصفر يصل لـ1,850.00 دولار أمريكي، وتعد تلك العلامة من أكثر دور الأزياء شهرة في لندن حيث تٌعرف بتصميماتها ذات الألوان الجريئة والمبتكرة.

​​​​​​​​​