انت الان تتابع خبر لن تصدق ما هي ماركة الملابس التي ارتدتها الملكة الأردنية رانيا العبدالله في اليابان .. والمفاجأة في سعرها الخيالي! (صور) والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام العاهل الأردني عبد الله الثاني، وزوجته الملكة رانيا العبد الله وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، بزيارة رسمية إإلى اليابان ولقاء إمبراطور اليابان “ناروهيتو” والإمبراطورة ماساكو، في قصر طوكيو الإمبراطوري

حيث ان الملكة رانيا تألقت كالعادة بعدد من الإطلالات، وقامت بمشاركة أجواء الزيارة مع متابعيها على حسابها، وأرفقتها بتعليق جاء في نصّه: "مع جلالة الملك وولي العهد الأمير الحسين في قصر طوكيو الإمبراطوري اليوم.

ممتنة للضيافة الدافئة والاستقبال الكريم من جلالة إمبراطور اليابان ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو".

وفي إحدى إطلالاتها اختارت الملكة رانيا إطلالة باللون الوردي وتألقت كعادتها، حيث ارتدت توب بنصف كم ومزين بالورود من نهايات الكمين، مع تنورة بنفس اللون والنقشة، وإختارت حذاء باللون الببج الناعم، وارتدت الملكة رانيا من مجموعة Zimmermann، ووصل سعر التوب إلى 650 يورو أما التنورة فكان سعرها 995 يورو.