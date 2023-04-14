انت الان تتابع خبر أرقام تفوق الخيال .. لن تصدق سعر فستان السعودية رجوة آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن في حفل عيد ميلاد الملكة رانيا العبدالله (صور) والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان الملكة رانيا العبدلله، ملكة الأردن حريصة على مشاركة متابعيها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، كل صورها الجديدة خصوصا تلك التي برفقة عائلتها و ذلك خلال الأحتفال بعيد ميلادها ال ٥٢.

الا ان هذه المرة خطفت رجوة خطيبة ولي العهد الأمير الحسين عبدالله الثاني، الأنظار في الصورة بإطلالة محتشمة و بسيطة للغاية فقد ارتدت فستان طويل ذا أكمام متوسطة الطول باللون الأوف وايت.

سعر فستان خطيبة ولي العهد في عيد ميلاد الملكة رانيا

وجاء فستان رجوة خطيبة ولي العهد الأمير الحسين من تصميم دار الأزياء العالمية rosetta getty، وبلغ سعر التصميم١٦٨٥ ريال سعودي أي ما يقرب من ٨٥٠٠ جنيه مصري.

وتزينت رجوة بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات البسيطة للغاية مما زاد من أناقتها و جاذبيتها أيضا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رجوة خطيبة ولي العهد الأردني على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية مما زاد من جاذبيتها.