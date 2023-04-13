انت الان تتابع خبر أكبر ارتفاع جنوني لأسعار النفط لهذا السبب المفاجئ .. وسعره في محطات الوقود يتجاوز هذا الحد المخيف لأول مرة!والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار النفط اليوم الخميس ارتفاع مفاجئ نتيجة تعزيز تباطؤ وتيرة التضخم في الولايات المتحدة الآمال في اقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من ختام دورة رفع أسعار الفائدة وخفف من تأثير الارتفاع الطفيف في مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وارتفع خام برنت بمقدار 1.79 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 87.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 1700 بتوقيت جرينتش و صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.92 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 83.43 دولار. وسبق أن ارتفعت الأسعار بنحو اثنين بالمئة يوم الثلاثاء.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد صعوده 0.4 بالمئة في فبراير شباط. وخلال الاثني عشر شهرا حتى 31 مارس آذار، زاد المؤشر بخمسة في المئة وهو أقل ارتفاع على أساس سنوي منذ مايو أيار 2021. وسبق أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بستة في المئة على أساس سنوي في فبراير شباط.

وارتفع مخزون النفط الخام 597 ألف برميل في الأسبوع الماضي إلى 470.5 مليون برميل مقابل توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بانخفاضه 600 ألف برميل.