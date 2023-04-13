انت الان تتابع خبر ليست المسيحية .. تعرف على ديانة لجميل الكسندر زوج الاميرة إيمان عبدالله الثاني ومفاجأة بشأن جنسيته العربية الحقيقية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان جميل ألكساندر الذي تزوج حديثا من الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، في حفل زفاف ملكي الذي استضافه قصر «بيت الملك» بالأردن من مواليظ العاصمة الفنزويلية في عام 1994، ويبلغ من العمر 29 عام.

حيث ان ألكساندر لديه 2 من الأخوات هم أليكسيا وأليخاندر، وهو الأكبر بين أخوته كما انه حاصل على درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة فلوريدا الدولية، ومقيم في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية

و يعمل مع أكبر متاجر التجزئة الموجودة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريفيا، وهو مؤسس مجموعة شركات تعمل في قطاعات أعمال مختلفة.

يعتنق جميل الكسندر زوج الاميرة ايمان الدين الإسلامي الحنيف، مع أنه كان مسبقًا يعتنق الديانة المسيحية. وجميل ألكسندر من مواليد كاراكاس في فنزويلا، وكان يلقب باسم خايمي ألكسندر ترميوتس. إلا أنه أعلن اعتناقه الدين الإسلامي بتاريخ السادس من يوليو عام 2022 للميلاد. قبل التقدم لخطوبة الأميرة إيمان بنت عبد الله.

وهذه هي السير الذاتية له