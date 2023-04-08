انت الان تتابع خبر تفاصيل صادمة عن الزفاف الأسطوري للأميرة إيمان عبد الله الثاني .. قائمة بأسعار فساتين الملكة رانيا عبد الله وخطيبة ولي عهد الأردن ! (صور) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان زفاف الأميرة الاردنية ايمان عبدالله الثاني هو من الاعراس الخيالية التي حصلت في العام الحالي وذلك في قصر بيت الأردن في عمان وسط العائلة والأصدقاء وكبار الشخصيات

ديور تسيطر

حيث ان الأميرة الأردنية زفا إلى عريسها جميل ألكسندر، في قصر بيت الأردن في عمان، وسط العائلة والأصدقاء وكبار الشخصيات.

ورافق الأميرة إلى الحفل شقيقها الأكبر، ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله الثاني، الذي من المقرر أن يتزوج هذا العام من خطيبته رجوة آل سيف في وقتٍ لاحق من هذا العام.

اختارت الأميرة إيمان لفستان زفافها تصميمًا كلاسيكيًا من قبل دار الأزياء الفرنسية “ديور”، بأكمام مطرزة من الدانتيل وياقة عالية، تكتمل مع الطرحة المطابقة وتاج من تشوميه.

مصممة إيطالية

شاركت ماتيلد فافيير، مديرة العلاقات العامة في ديور، صورة للأميرة إيمان، وكشفت صاحبة تصميم فستان زفافها.

وكتبت ماتيلد: “تزوجت للتو!! كل التهاني الحارة للعروس والعريس والزوجين السعداء”.

وتابعت ماتيلد: “ارتدت إيمان ووالدتها الملكة رانيا لهذه المناسبة، من أزياء مصممتنا ماريا غراتسيا كيوري“.

وتتراوح أسعار فساتين الزفاف في “ديور”، ما بين 1000 دولار ونحو 3000 دولار.

ومتوسط أسعار معظمها، ما بين 1200 دولار و1800 دولار.

فستان الملكة رانيا في زفاف ابنتها

كما اختارت الملكة رانيا ارتداء فستان من ديور، من مجموعة كوتور دار الأزياء الفرنسية لخريف 2022.

ويبدأ سعر هذه الفساتين من 520 دولارًا أمريكيًا، ويصل إلى 18.690 دولارًا أمريكيًا.

بينما يبلغ متوسط السعر 2،276 دولارًا أمريكيًا.

خطيبة ولي العهد

أما خطيبة ولي العهد، الآنسة رجوة آل سيف، فقد خطفت الأنظار بفستان أصفر بقصة الكاب من دار Roksanda للأزياء.

وتميّز فستان رجوة بقصة ضيقة ناحية الخصر، وفضفاض من أعلى، وأكمام طويلة.

اعتمدت رجوة تسريحة شعر كلاسيكية، مع مكياج ترابي بسيط.

ويبلغ سعر فستان رجوة في زفاف الأميرة إيمان، 1850 دولاراً، بحسب الموقع الرسمي لعلامة Roksanda البريطانية.

واختارت رجوة حقيبة كلاتش من علامة بوتيغا، مع حذاء عنابي مفتوح من مالون سوليه.

خطيبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين، تلقّت العديد من التعليقات الإيجابية حول مظهرها وإطلالتها بحفل زفاف الأميرة إيمان، وسط تناقل للقطات مصورة لها عكست إعجابًا بفستانها وأناقتها.