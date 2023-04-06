انت الان تتابع خبر اتفرج كيف ردت الملكة الأردنية رانيا على منتقدي ثروتها وتظهر بأغلى إطلالة لها من هذه الماركة الشهيرة .. لن تصدق كم يبلغ ثمنها! (صور) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الملكة الأردنية رانيا العبدالله ظهرت د بمرافقة زوجها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني وهما في زيارة عمل إلى إيطاليا.

حيث تم استقبال الزوجين الملكيين رسمياً من قبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وابنته لورا ماتاريلا، وذلك في قصر كويرينال في روما.

أكبر العلامات التجارية

وعقب مراسم الترحيب، توجّه الملك لعقد اجتماعات ثنائية مع الرئيس الإيطالي، ورئيس الوزراء ومسؤولين حكوميين آخرين. بينما ناقشت الملكة رانيا موضوعَ المصالح المشتركة مع لورا ماتاريلا، في قصر كويرينال في روما

ارتدت الملكة رانيا لهذا اليوم معطفاً من قماش أومبريه من “فندي”، مع كنزة بياقة مدورة رمادية اللون من سالفاتور فيراغامو، وتنورة سوداء.

ارتدت ملكة الأردن هذا الزي مع حذاء جينيفر شاماندي Alessandro 105 الطويل المصنوع من جلد الغزال الأسود، وحقيبة لويس فوتون x Yayoi Kusama Capucines.

جاء في وصف معطف الصوف والحرير الذي تبلغ قيمته 7042 يورو (٧٣80 دولار)، “هل أنت مهتم بمظهر أفضل ما لديك في الأيام الرمادية؟ هذا معطف الترنش الصوفي الأسود اللامع من فيندي سيساعدك بالتأكيد في ذلك”.

حذاء كلاسيكي

أما الحذاء، فيبلغ سعره 1195 يورو (1650 دولاراً أمريكياً). وجاء في وصفه، “حذاء كلاسيكي حديث. صنعت هذه الأحذية من أعلى درجات الجلد المدبوغ الأسود يدويًا على يد حرفيين إيطاليين. سواء أكنت تقوم بربط الحزام المصنوع من الجلد الفاخر القابل للإزالة من خلال تفاصيل كعب “Eye of the Needle” المميزة من Jennifer Chamandi وإبزيمها عبر القدم، أو ارتدائها بمفردها للحصول على مظهر أكثر كلاسيكية، فإن الحذاء يوفر تنوعًا حقيقيًا. مع كعب 105 مم، تقدّم هذه الأحذية ارتفاعًا مثاليًا للتطور العملي، وتأخذك بسلاسة من النهار إلى الليل”

الجدير بالذكر، أن الملكة رانيا سبق وأن تعرضت لانتقادات بسبب استعراض ثروتها، بينما يعاني الأردن من تفاوت اقتصادي كبير