انت الان تتابع خبر ارقام خيالية صادمة .. لن تصدق المبلغ الذي حصلت عليه الأميرة هيا بنت الحسين كتسوية طلاقها من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد! (يفوق التوقعات) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان قضية طلاق الأميرة هيا من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصفا بأنها أكبر قضية طلاق في التاريخ القانوني البريطاني حيث إذ شملت تسوية بأكثر من 500 مليون جنيه إسترليني والتي سجلت على حاكم دبي الملياردير وزوجته المنفصلة عنه.

وقامت المحكمة العليا في بريطانيا يمنح الأميرة هيا بنت الحسين ابنة الملك الأردني الراحل والبالغة من العمر 47 سنة، تسوية بمبلغ إجمالي قدره 251.5 مليون جنيه إسترليني.

والأميرة هي الأصغر سنا بين ست زوجات للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي، ورئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة، وصاحب سباقات الخيل البارز.

ويوفر الحكم للأميرة هيا مبالغ لتغطية النفقات المتعلقة بعقارين تبلغ قيمتهما ملايين الجنيهات - أحدهما يقع بجوار قصر كنسينغتون في لندن، أما الآخر والذي يعد مقر إقامة الأميرة الرئيسي فيقع في منطقة إيغام في ساري.

وهناك أيضا مخصصات تغطي "ميزانية أمنية" كبيرة، بالإضافة إلى الإجازات والرواتب وتكاليف الإقامة لكل من الممرضة والمربية، ومصاريف المركبات المدرعة للعائلة، وتكلفة رعاية الخيول والحيوانات الأليفة المختلفة.

ووفرت التسوية أيضا مدفوعات مضمونة بقيمة 5.6 مليون جنيه إسترليني سنويا لكل من طفلي هيا، وهما ابنتها التي تبلغ من العمر 14 عاما، وابنها البالغ تسع سنوات. ويبلغ مجموع ذلك 290 مليون جنيه إسترليني