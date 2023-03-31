انت الان تتابع خبر حقائق غريبة عن ابنة ملك الأردن الأميرة إيمان عبدالله الثاني وزوجها جميل ألكساندر .. مكان تعارفهم وفارق العمر الحقيقي بينهم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - في هذه السطور سوف نعرض لكم حقائق عن ديانة جميل الاسكندر ترميوس الذس تزوج من الأميرة ايمان عبدالله الثاني مؤخرا والذي لايعرفه الكثيرون

جميل ألكساندر هو زوج الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني ملك الأردن، حيث أقيم حفل الزفاف يوم الأحد الموافق 12 مارس 2023 في حفل ملكي أنيق داخل قصر ” بيت الملك” مقر إقامة العاهل الأردني.

من هو جميل ألكساندر ” السيرة الذاتية”

جميل الاسكندر ترميوتس هو رجل أعمال تعود أصوله إلى الدولة اليونانية، فهو من مواليد كاراكاس عاصمة فنزويلا عام 1994م ويبلغ من العمر 28 عامًا، حاصل على بكالوريوس في مجال إدارة الأعمال من جامعة فلوريدا، ويقيم في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

يعمل بالعديد من القطاعات المختلفة من أكبر متاجر التجزئة التي لها فروع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والعديد من الدول العربية.

هو الأكبر ما بين أخوته ولديه 2 من الأخوات ” أليكسيا، أليخاندر”. ويقال أن أسرته لا زالت تعتنق الديانة المسيحية.

الاسم : جميل ترميوتس.

اسم الأب: ألكساندر ترميوتس.

اسم الأم: غير معروف.

تاريخ الولادة: ولد ترميوتس سنة 1994 ميلادي.

مكان الولادة: العاصمة الفنزويلية – كاراكاس.

مكان الإقامة الحالي: مدينة نيويورك – الولايات المتحدة الأمريكية.

العمر: 28 سنة.

المواطنة: أردني الجنسية.

الأصل: يوناني.

الوضع العائلي: متزوج.

تحصيل علمي: بكالوريوس إدارة أعمال.

اللغة الرسمية: العربية – لهجة أردنية.

لغات أخرى: الإنجليزية.

العمل: رجل أعمال.

ما هي ديانة جميل الاسكندر ترميوس

على حسب ما تم الإعلان عنه من قبل التقارير الإعلامية فإن ديانة جميل ألكساندر ترميوتس هي المسيحية في الأصل، لكنه قد أعلن إسلامه قبل خطبته من الأميرة إيمان بنت الملك عبدالله الثاني، أما عن أصوله فهو يجمع ما بين الجنسية الأردنية واليونانية.

يعد جميل الكساندر من بين الشخصيات البارزة بالعالم نظرًا لأنه مؤسس وشريك في أحد أكبر الشركات المالية وهي Outbound Ventures.

الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني ويكيبيديا

الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني ملك الأردن، من مواليد السابع والعشرين من شهر سبتمبر عام 1996م وتبلغ من العمر نحو 27 عامًا، التحقت بالأكاديمية الدولية في العاصمة الأردنية وتخرجت في عام 2014م.

أكملت دراستها بعد ذلك في جامعة ” جورج تاون” الأمريكية وهي نفس الجامعة التي تخرج منها شقيقها الأكبر ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

كيف تعرفت الأميرة ايمان على زوجها

تعد الأميرة ايمان ثاني أكبر الأبناء للملك عبد الله، وزوجته الملكة رانيا بعد ولي العهد الأمير الحسين، حيث أنها كانت تذهب رفقة والدها في العديد من المناسبات والاحتفالات واللقاءات لبعض الدول، ومن المتوقع بأن يكون لقائها بخطيبها وزوجها الحالي حميل تم عن طريق الصدفة، أو ربما لما يملكه من شركات استثمارية في العديد من الدول ومنهم الأردن، قد التقى فيها في المملكة وأعجب فيها ليتم النصيب الجميـل بعد ذلك، فهذه مجرد تكهنات لأنه لم ينشر أي معلومة رسمية حول ذلك الأمر.