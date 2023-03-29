ترف وأناقة وبذخ .. فخامة يخت السلطان قابوس 'رحمه الله' سلطان عمان الأغلى والأضخم والذي انفرد عن يخوت العالم بميزات وسعر خيالي ! (اتفرج الصور)

وهذا اليخت ينفرد باستيعابهِ لطاقمٍ عدده 154 فرد، حيث أن قائمة يخوت السلطان قابوس ال سعيد لاتقتصر على هذا فحسب، بل إنها غنية بالعديدٍ من اليخوت الخاصة التي سوف يتم التطرق إليها، ويخت ال سعيد من الداخل، وكذلك سعر يخت آل سعيد

يخت السلطان قابوس آل سعيد

قامت شركة لورسن الألمانية بتصميم يخت آل السعيد خصيصًا ليتماشى مع ذوقِ السلطان قابوس، وهذا اليخت ينفرد برفعِ شعارِ زهرة دوار الشمس، وأيضًا يرفرف فوقه علم سلطنة عُمان بكل فخر، ويشار إلى أن هذا اليخت السلطاني يقف غالبًا في موانئ مطرح الخاصة بالعاصمة العمانية، إلا أنه يبحر أيضًا متجهًا نحو البحر الأبيض المتوسط، مزودًا بالمرافق الفارهة، أما الطاقم القائم على تسيير أموره فإنه واحدًا من الطواقم العالمية المدربة باحترافية لتقديم الأفضل.

سعر يخت ال السعيد

سعر يخت آل سعيد 600 مليون دولار أمريكي

بلغ سعر يخت ال سعيد Al said yacht نحو 600 مليون دولار أمريكي، وبلغت تكلفة التشغيل السنوية بين 50-80 مليون دولار تقريبًا، وهو مستقرٌ في ميناء السلطان قابوس في سلطنة عمان، وعند قرار المضي قدمًا في رحلةٍ ما؛ يرافقه كوكبة من البحرية العمانية، ومن أبرز المواصفات التي حققت هذا السعر لليخت السلطاني ما يلي:

الطول، يمتد طول اليخت السلطاني إلى 155 م.

الحمولة الإجمالية، يستوعب حمولة تزن 15.850 كيلو.

طاقة المحركات، تتفاوت الطاقة التي يتخذها كل محرك لليخت نحو 8200 كيلو واط.

الطاقة الإجمالية، أما عن مقدار الطاقة الإجمالية التي يزود بها اليخت؛ فتصل إلى 16400 كيلو واط.

الوقود، تتزود خزانات الطاقة الخاصة باليخت بالديزل.

نوع المحركات، يعمل بمحركاتٍ من طراز MTU البحرية.

السرعة القصوى، يمتاز اليخت السلطاني بمسيرته بسرعةٍ قصوى تتمحور حول 25 عقدة.

البنية، صمم اليخت طوليًا من الألمنيوم والصلبة

التصميم الداخلي ليخت آل السعيد

تصميم يخت آل سعيد

يخت آل سعيد من الداخل بعد معرفةِ سعر يخت ال سعيد وتفاصيله العامة المبهرة التي نفذتها شركة لورسن لتصميم اليخوت وأهم أنواع السفن، لا بد أيضًا من التجوّل في أرجاء يخت ال سعيد من الداخل للاطلاع على مدى الفخامة الفارهة عليه، ومن المؤكد أن هذه الخصائص تشمل كافة يخوت آل السعيد، إلا أن هذا اليخت الأكثر حظًا ونصيبًا بالاهتمام، وفي السياق مايلي:

الطوابق، يتألف اليخت من 6 طوابق ضخمة، بحيث يحتوي كل منها على عدد من المرافق.

التصميم، اتحدت كل من Espen Oeino للتصميم الخارجي وRidman Blu Dixon للتصميم الداخلي معًا للخروج بأيقونة فخمة تجسدت باليخت السلطاني.

السعة، يمكنه استضافة 70 ضيف في آنٍ واحد، وذلك خلاف الطاقم المسيّر له.

المرافق، غرفة مخصصة للحفلات الموسيقية، مدعومة بالأوركسترا (Orchestra) بنحوِ 50 آلة موسيقية تقريبًا.



حقائق عن يخت السلطان

انفرد اليخت السلطاني آل سعيد بعددٍ من المميزات بين قائمة أشهر اليخوت الفاخرة حول العالم، ومن أبرز ماجاء في ذلك:

واحدًا من اليخوت المصممة ضمن قاعدة بيانات BOAT Pro الشاملة على 55 يخت فاخر، وذلك بواسطة Espen Oeino International.

اليخت السادس عالميًا من حيث الطول، إذ يتصدر هذه المرتبة بين قائمة تضم 58 يخت يتخطى طولها 100 متر.

التمتع بسرعة فائقة تتخطى 5.5 عقدة، مقارنة بمجموعةٍ من أبرز اليخوت المتشابهة بالمحركات حجمًا.

الإبحار بعلمِ السلطنة العمانية مرفرفًا، وتكون بذلك مكملة لمجموعة تضم 11 يخت عماني أيضًا.

النشاط المستمر حتى الوقت الراهنة

قائمة يخوت السلطان قابوس

يدرج يخت ال السعيد ضمن قائمة أكبر اليخوت الفاخرة عالميًا، حيث تشير المعلومات إلى أن السلطان قابوس كان قد تملّك عددًا منها خلال فترة حكمه، منها:

يخت فلك السلامة، صنعت شركة لورسن الألمانية، وكان قد امتلكه السلطان عام 1987م.

النورس، اليخت الأول بين يخوت السلطان قابوس تملكه عام عام 1982م، مصنوع بواسطة الشركة الهولندية دامين.

لؤلؤة البحر، من اليخوت المصنعة بواسطةِ شركة بناء اليخوت الإيطالية “بيكيوتي”.

زينة البحار، مع حلول عام 1988م تملّك السلطان يخت زينة البحار، وقد انفرد بالتصاقِ أكبر شراع عالميًا به.

ختامًا، إن يخت آل السعيد مازال بملكيةِ السلطان الراحل قابوس منذ عام 2007م، والذي يمتاز بوجودِ مهبطٍ مخصص فقط للطائرات العمودية، ويتخطى طوله 180م، كما اتسم كل واحد من اليخوت المملوكة للسطان بعددٍ من السمات والخصائص الفاخرة