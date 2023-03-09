اتفرج أول فيديو مسرب من حفل زفاف الأميرة السعودية حصة ابنة الملك سلمان بن عبدالعزيز .. لن تصدق كيف تبدو ليلة الأمراء؟!

وكتبت على “فيسبوك”، إنها تشرفت بحضور فرح الأميرة الخلوقة المخلصة لعائلتها ووطنها، وهي الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز.

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وقالت أصالة نصري إنها تشرفت بالوجود مع شخصيات راقية من عائلة تفخر الدنيا بها، بينما تغزلت في جمال المملكة، التي وصفتها بأنها قطعة حباها الله بجمال عظيم وسحر لا يصدق، مضيفة: “العلا مكان في وطن روحي السعودية”.

واعتبرت المطربة السورية أن حفل زفاف ابنة الملك سلمان جرى في ليلة غير عادية، لكنها بسيطة وراقية، مشيرة إلى أن كل ما فيها ومن فيها كان حلو ومفرح.

وقالت أصالة إن عنوان ليلة زفاف الأميرة حصة هو الإخلاص وشعور نبيل مطمئن.

وتمنت المطربة السورية لابنة الملك سلمان السعادة والاستقرار وأن يرزقها الله ذرية صالحة، بينما ترحمت على والدتها الأميرة سلطانة السديري.