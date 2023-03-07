انت الان تتابع خبر أسعار النفط تسجل أكبر ارتفاع لها في التاريخ وتعلن عن ارتفاع تاريخي في اسعار الوقود لسبب مفاجئ.. وهذا سعر البرميل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار النفط اليوم ارتفاعًا جديدًا، بذلك بسبب مخاوف بشأن قلة الطاقة الفائضة في السوق وعدم التيقن بشأن الإمدادات الروسية حيث يتعافى الطلب من الصين.

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاع بنسبة 0.5 في المئة إلى 86.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:54 بتوقيت جرينتش عقب أن ارتفعت 0.4 في المئة عند التسوية يوم الاثنين، حسب “رويترز”.

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وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.76 دولار للبرميل، مرتفعا 0.4 في المئة، بعد ارتفاعه واحدًا في المئة في الجلسة السابقة.

وتتجه أسعار برنت للارتفاع للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول فترة مكاسب منذ مايو 2022، مدعومة بآمال تعافي الطلب في الصين ومع زيادة طاقة التكرير الجديدة في آسيا والشرق الأوسط، وتكرير المزيد من الخام.

أسعار النفط أمس

وأمس، تراجعت أسعار النفط بعد أن حددت الصين هدفًا متواضعًا للنمو الاقتصادي هذا العام يبلغ نحو 5% وهو أقل من توقعات السوق بتحقيق نمو يبلغ 5.5%.

وخلال تعاملات أمس جرى تداول عقود خام برنت الآجلة منخفضة 29 سنتًا أو 0.34% إلى 85.54 دولار للبرميل في الساعة 07:56 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا أو 0.29% إلى 79.45 دولار للبرميل.

وتراجعت توقعات النمو بالصين والتي يجري متابعتها عن كثب عن المستوى المستهدف في العام الماضي البالغ 5.5% وجاءت عند الحد الأدنى للتوقعات.