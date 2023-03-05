انت الان تتابع خبر صورة نادرة للملكة رانيا وزوجها الملك الأردني عبد الله الثاني من زفافهم أسطوري قبل 29 عاماً.. هكذا كان شكلهما ! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تتعامل الملكة رانيا اللعبدالله مع الحياة ببساطة شديدة، فلم تضع نفسها في برج عاجي، وسمحت لها ابتسامتها الدائمة أن تسكن في قلوب شعبها.

هي الملكة المهمومة بمصالح الأردنيين، والزوجة الرومانسية التي تفتخر بالتعبير عن حبها الجميل لزوجها عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني.

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بجملة رومانسية نابعة من القلب عبرت الملكة رانيا عن حبها الكبير لزوجها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لتتصدر مؤشرات البحث على موقع جوجل، فالعالم بات مبهورا ومعجبا لحد كبير بالملكة التي تتباهي بالحب وتبوح بمشاعرها الجميلة.

وصفت الملكة رانيا زوجها العاهل الأردني بأنه مصدر الابتسامة في حياتها منذ 29 عاما، فقد تزوجت الملكة رانيا في حفل أسطوري في 10 يونيو 1993وكان الحفل عيدا وفرحة لكل الأردنيين، إذ تجول العروسان في موكب ملكي بديع في شوارع العاصمة عمّان عبر سيارة مكشوفة، لإلقاء التحية على الشعب.

ارتدت الملكة رانيا في حفل الزفاف فستانا أنيقا باللون الأبيض مزينا بالذهب، من تصميم البريطاني بروس أولد فيلد.