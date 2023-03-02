انت الان تتابع خبر لن تصدق كم سعر فستان زفاف الملكة رانيا على الملك عبدالله .. رقم ضخم لا يمكن تخيله (التفاصيل) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لموقع البريطاني “مودكونين مكسيما” نشر الملكة رانيا العبدالله عام 1993 عندما الملك الثاني.

الموقع مخصص لتقرير الملكة رانيا عن أزياء وأسلوب الملابس ، في 31 أغسطس 1970 في الكويت ، نيابة عن رانيا الياسين ، والدة فلسطينية ، تدعى الملك الثاني. بدأ بالقول إنها زوجة عبد الله.

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وأضاف الموقع أن الزوجين الملكيين لديهما أربعة أبناء هم: الأمير حسين (المخطوبة) ، والمخطوبة أيضًا ، والأميرة إيمان ، والأميرة سلمى ، والأمير هاشم ، الذي يتزوج الزوجان الملكيان منذ 30 عامًا ، وخلال هذه الفترة الملكة رانيا. وأضاف الموقع أنه مكرس بشدة للأعمال الخيرية. العمل على المستوى الوطني والدولي.

وقال الموقع إن ملكة الأردن رانيا العبد الله كانت دائما تعرف كيف تتأنق ، وأوضح الموقع أنها كانت أنيقة وعصرية وتتناسب مع أحدث صيحات الموضة.

فستان الزفاف

وبحسب الموقع ، ارتدت رانيا الياسين ثوباً من تصميم بروس أولدفيلد في حفل زفافها عام 1993 ، وكشفت أن المصممة البريطانية مستوحاة من الفساتين السورية المعروضة في متحف فيكتوريا وألبرت في لندن.

وبحسب الموقع ، فإن الكاب ، المربوط بالحزام ، وبأكمام قصيرة ، والمطرز بالزهور ، تكلف 400 ألف دولار.

قالت إن الفستان به طيات واسعة وذيل طويل ، وأشارت إلى أن الملكة رانيا لم تكن ترتدي تاجًا ، بل كانت ترتدي عقالًا حول كعكتها.

وبحسب ما ورد كانت الملكة رانيا طويلة القامة لدرجة أنها اضطرت إلى التدرب عدة مرات للدخول والخروج من العربة.

وبحسب الموقع ، ارتدت الملكة رانيا أيضًا ثوبًا آخر من تصميم بروس أولدفيلد لاحقًا في يوم زفافها ، مشيرة إلى أن هذا الفستان كان بلا أكمام وياقة على شكل V لأن التطريز تطابق الفستان الذي ارتدته في وقت سابق يوم زفافها.

وأوضح الموقع أن الملكة رانيا أطول بقليل من زوجها ، موضحًا أن هذا الأمر لم يزعج الزوجين الملكيين الأردنيين على الإطلاق ، وغالبًا ما كانت رانيا ترتدي الكعب العالي.

أسلوب دريسنج الملكة رانيا

الملكة رانيا ، التي تحب التنانير المستقيمة أو التنانير ذات الخط A مع البلوزات ، تشرح للموقع أنها ارتدت الجاكيت مرات قليلة فقط ، وتشير إلى أن معظم الملابس التي ترتديها تعود لمصممين غربيين.

حفلات الزفاف القادمة

وبحسب الموقع ، من المتوقع أن يشهد ولي العهد الأمير حسين العديد من حفلات الزفاف الملكية في الأردن هذا العام حيث يتطلع إلى الزواج من أميرته رجوى خالد السيف في 1 يونيو 2023.

وذكر الموقع أن هذا الزواج تم بعد ما يقرب من 30 عامًا من يوم زفاف والديهما ، حيث احتفل الملك عبد الله والملكة رانيا بعيد زواجهما الثلاثين في 10 يونيو 2023.

كما أُعلن في الصيف الماضي أن الأميرة إيمان كانت مخطوبة للفنزويلي اليوناني جميل ألكسندر ثيرميوتيس ، الذي يعيش ويعمل حاليًا في نيويورك.