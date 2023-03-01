انت الان تتابع خبر اتفرج : رانيا العبدالله ملكة الأردن تظهر بلباس دولة أجنبية بتكلفة خيالية وماركة فريدة .. لن تصدق كم يبلغ سعرها؟ (صور) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان اخر زيارة قامت بها الملك الأردنية رانيا عبد الله مع زوجها الملك عبدالله الثاني للولايات المتحدة كانت بأناقة جديدة ومختلفة وبزي احدى الدول

حيث التقت الملكة رانيا بالسيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن، و بدت المرأتان مذهلتان أثناء وقوفهما معًا لالتقاط الصور.

69492330

وتألقت الملكة رانيا بفستان ملفوف باللون الأزرق الفاتح بأكمام طويلة، وهو فستان كريب متوسط الطول بكسرات ملفوفة من تصميم الببناني إيلي صعب ، والذي بدا أنه إضافة جديدة لخزانة ملابس رانيا.

فستان من تصميم إيلي صعب

ووفقا لما نقله موقع “إكسبريس” البريطاني، فإن الفستان متاح حاليًا للشراء من متجر الأزياء بالتجزئة Net-a-Porter مقابل 1600 جنيه إسترليني (ما يعادل 1950 دولارا أمريكي).

وصف الموقع الثوب قائلاً: “فستان إيلي صعب ميدي تم تنسيقه مع جزمة لونية فوق الركبة في عرض خريف 22 ، وسيبدو أنيقًا تمامًا مع أحذية كلاسيكية”.

فستان رانيا الأزرق الملكي من تصميم المصمم إيلي صعب

وأوضح أنه “مصنوع من قماش كريب أزرق ملكي مذهل ، وهو مصمم بصد وتنورة ملفوفة وله لوحة ملفوفة تتدرج على طول الفخذ.”

حذاء ماركة جيانفيتو روسي

وطابقت الملكة رانيا الثوب مع زوج من أحذية جيانفيتو روسي ذات الكعب الأزرق المصنوع من الجلد المدبوغ ، يُطلق عليه اسم “Gianvito 105” Electric Blue Suede Pumps، بسعر 550 دولار أمريكي.

ويعتبر جيانفيتو روسي مصمم مشهور بين الدوائر الملكية وأفراد العائلة المالكة الأوروبية من ماكسيما ملكة هولندا إلى ملكة إسبانيا ليتيتسيا التي تمتلك تصميماته.

حقيبة يد من جابانا

ولإكمال إطلالتها ، حملت الملكة رانيا حقيبة Dolce and Gabbana تسمى “Sicily” باللون الرمادي مع تفاصيل ذهبية بسعر 1400 دولار أمريكي.

كما ظهرت بتصفيفة شعرعلى شكل موجات فوق كتفيها كما هو معتاد ، مع القليل من المكياج – ظلال العيون ، وجلد الماسكارا ، والشفة الوردية اللامعة.

إطلالة جيل بايدن

أما جيل ، فقد اختارت السيدة الأمريكية الأولى فستانًا أحمر ، فشكلت المرأتان اللونين الرئيسيين للعلم الأمريكي.

وكان لباس جيل بايدن صدّ ضيق وتنورة تطفو إلى الخارج في الأسفل، مع حاشية مطوية.

وتميز فستان جيل بايدن بحزام محكم على الخصر وأكمام ثلاثة أرباع.

وكان الفستان الأحمر اللامع من تصميم مصمم الأزياء الأمريكي براندون ماكسويل.

وقامت جيل بإقران فستانها بكعب أحمر مطابق ، يُطلق عليه حذاء Mina من الجلد المدبوغ الأحمر ، من تصميم ماريون بارك.