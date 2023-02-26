انت الان تتابع خبر الملكة الأردنية رانيا ترتدي فقط من هذه “الماركة” للأحذية .. لن تتخيل كم يبلغ سعرها الصادم ! (صور) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بينما تقوم الملكة الأردنية رانيا (زوجة العاهل الأردني) بالسفر حول العالم لأجل لدفاع عن الصحة العامة والتعليم، فإنها تقوم ايضا بخلق لحظات أزياء مميزة لنفسها.

أحذية الملكة رانيا

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حيث ان زوجة الملك عبد الله الثاني تشتهر بإحساسها العصري بالأناقة، وعادةً ما تمزج الألوان الجريئة مع الصور الظلية الكلاسيكية. لديها أيضًا خيار الانتقال عندما يتعلق الأمر بالأحذية.

في الأسبوع الماضي، ارتدت ملكة الأردن أحذية جنيفر شمندي ثلاثَ مرات في المناسبات العامة، في اجتماع مبادرة كلينتون العالمية في 20 سبتمبر في نيويورك، كانت ترتدي تنورة وقميصاً أحمر منقوشاً بالأزهار من Erdem والأزهار الكحلية وحذاء أزرق كحلي بنفس لون الأزهار من جيفنيفر شمندي

في نفس اليوم، ارتدت رانيا العبدلله حذاءً أسود من جلد الغزال للعلامة التجارية نفسها، ومقرها لندن، من تصميم جينيفر شاماندي، في قمة كونكورديا السنوية.

كما ارتدت زوجاً مماثلاً من العلامة التجارية لجنازة الملكة إليزابيث الثانية، في 19 سبتمبر في لندن.

رمز الأناقة

قالت جينيفر شاماندي، المديرة التنفيذية ومؤسسة العلامة التجارية للأحذية الفاخرة، لـ FN: “لقد كانت الملكة رانيا نموذجاً رائعاً لعلامتي التجارية. لطالما نظرت إليها كرمز للأناقة ونموذج يحتذى به. إنها امرأة جينيفر شمندي، وتلهم من حولها”.

أحد الأنواع المفضلة لدى ملكة الأردن، لدى علامة جنيفر شاماندي التجارية، هو حذاء لورينزو 105 ملم.

ارتدت رانيا العبدالله حذاء لورينزو من جلد الغزال الأسود، مع حزام “Eye of the Needle” المميز، للاحتفال بعيد استقلال الأردن الخامس والسبعين في قصر رغدان، في مايو 2021. ونسخة من جلد الغزال بورجوندي لزيارة مؤسسة جبل الفيروز في أكتوبر 2021. من المؤكد أن الملكة كانت معجبة جداً بالعلامة التجارية لفترة من الوقت الآن.

أسعار أحذية جنيفر شاماندي

تشعر شماندي بالتواضع لأن رانيا تبنت ماركة الأحذية الخاصة بها. تقول المصممة: “إنها التجسيد الحقيقي لامرأة جنيفر شاماندي”.

وتتراوح أسعار أحذية جينيفر شاماندي ما بين 600–800 دولار أمريكي.