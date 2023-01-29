انت الان تتابع خبر نزول حاد وتاريخي لأسعار النفط لهذا السبب المفاجئ .. وسعر البرميل يصل لهذا الحد الأدنى لأول مرة! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت أحد المؤسَّسات العالمية بالكشف عن هبوط حاد في أسعار النفط الأسبوع الماضي، ووضحت أنه على مدار الأسبوع، تراجعت اسعار خام برنت 1.1 بالمئة.

بينما شهد مؤشر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفاض يقدر 2% وأضافَ التقريرُ ان أسعار النفط حققت انخفاض يوم الجُمُعة، بالتزامن مع عدد من المؤشرات المتباينة، اهمها ارتفاعُ المعروض من النفط الروسي، وبيانات عن نموّ الاقتصاد الأمريكي بأعلى من المتوقع، وهوامش قوية للمكررات النفطية، وآمال في انتعاش سريع في الطلب الصيني.

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وقد أغلقت العقودُ الآجلة لخام برنت على انخفاض قدرُه 81 سنتًا ليصل سعر البرميل 86.66 دولار. في حين انخفض الخام الأمريكي بمقدار 1.33 دولار، ليستقر سعره عند 79.68 دولار للبرميل.

وتجدرُ الإشارةُ إلى أنَّ الأسعار قد انخفضت أكثر من 34 بالمئة منذ بداية العام. ومع تراجع الطلب من قِبل المُشترين الآسيويين، من المحتمل أن تظل مشتريات الغاز الطبيعي المسال اليابانية في حدّها الأدنى، حيث لا تزال مرافق الطاقة تحتفظ بمخزون احتياطي مُلائم لهذا الوقت من العام. ومع ذلك، هناك بعض التوقعات بارتفاع وتيرة المشتريات الفورية من الصين بعد العطلة بسبب برودة الطقس، ورفع القيود بشكل تدريجي. أما في أوروبا، فقد ظلت أسعار الغاز مُنخفضة بسبب واردات الغاز الطبيعي المسال المُرتفعة، ووفرة المخزونات، والطقس المُعتدل نسبيًا.

ومن الجديرِ بالذكر أنَّ الفرق بين أسعار الغاز الطبيعي المُسال الأوروبي والآسيوي، على منصتَي Platts NWE و Platts JK حاليًا، 3 دولارات لكل مليون وَحدة حرارية بريطانية لصالح الأسعار الآسيوية، ما يُعد عامل جذب للغاز الطبيعي المسال الأمريكي باتجاه شمال آسيا بدلًا من أوروبا. وفي الولايات المُتحدة، استقرت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي عند 3.11 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض نسبته 2 بالمئة عن الأسبوع الماضي.