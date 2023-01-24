انت الان تتابع خبر النفط في عمان يسجل ارتفاعا خياليا وغير مسبوق لهذا السبب المفاجئ .. ويصل سعر البنزين والديزل إلى هذا الحد المخيف لأول مرة في محطات الوقود! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت اسعار النفط اليوم عُمان الرسمي تسليم شهر مارس القادم 85 دولارًا أميركيًّا و22 سنتًا ارتفاع كبير وصادم وذلك وسط حالة انتظارًا لمؤشرات جديدة بشأن حالة الطلب الصيني على النفط الخام عقب تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد في الصين

و سعر نفط عُمان أمس شهد ارتفاعًا بلغ 85 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الأول الاثنين البالغ 84 دولارًا أميركيًّا و37 سنتًا.

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يشار إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر يناير الجاري بلغ 86 دولارًا أميركيًّا و15 سنتًا للبرميل، منخفضًا 4 دولارات أميركية و64 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر ديسمبر من عام 2022م.

حيث ان أسعار الوقود في عمان شهر - يناير استقرت على النحو التالي:

M91. 229 بيسة/لتر

M95. 239 بيسة/لتر

ألتيماكس 360 بيسة/لتر

الديزل 258 بيسة/لتر

وعلى الصعيد العالمي استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء . وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأميركي تسليم مارس المقبل استقر فوق مستوى 81 دولار للبرميل بعد تأرجحه بين الارتفاع والانخفاض أمس الأول.

وأشارت بلومبرج إلى أن أسعار النفط ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين بسبب توقعات نمو الطلب على الخام في الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم، ليصل إلى مستويات قياسية خلال العام الحالي، في ظل تعافي نشاطي التصنيع والنقل في الصين بعد رفع قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

كما يتابع المتعاملون آثار القيود الغربية على صادرات النفط الروسي في ظل العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا منذ أواخر فبراير الماضي.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1ر0% إلى 55ر81 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل، في حين تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 2ر0% إلى 98ر87 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل.