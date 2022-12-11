السعودية تفاجئ جميع اليمنيين بهذا القرار الجديد !تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت المديرية العامة للجوازات عن عقوبة صاحب العمل الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص.

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وأوضحت أنها ستطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات.