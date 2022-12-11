السعودية تخطط لإنشاء أطول برج في العالم بطول كيلومترين شمال الرياض.

الرياض - محمد الاطلسي - قالت مجلة "ميد" إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يخطط لإنشاء برج ضخم بطول كيلومترين على مساحة 18 كيلومترًا مربعًا شمال الرياض.

وسيكون البرج المقترح أكثر من ضعف ارتفاع برج خليفة في دبي، الذي يبلغ ارتفاعه 828 مترًا، وهو أطول مبنى في العالم. وبحسب المقاولين الذين قاموا بتقدير قيمة الأبراج في المنطقة، فإن تكلفة تشييد البرج ستكون حوالي 5 مليارات دولار.

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وتجرى الآن مسابقة لتصميم شكل البرج، برسوم قدرها مليون دولار.

الشركات التي تتنافس على تنفيذ البرج

ووفقا لمصادر مطلعة، فإنه تمت دعوة حوالي ثماني شركات للمشاركة في المسابقة، ومن هذه الشركات أسماء رائدة في مجال الهندسة المعمارية في العالم، وقد تم اختيارها بناءً على خبرتها في العمل على الأبراج الضخمة الأخرى والتصاميم الشهيرة في جميع أنحاء العالم.

يقع موقع المشروع غرب مطار الملك خالد الدولي الحالي، وأجرت شركة EY دراسة الجدوى الخاصة بالتطوير.

وبرج الرياض المرتفع المقترح هو مجرد مشروع رئيسي واحد مخطط له في الضواحي الشمالية للرياض.

مطار الملك سلمان

في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي، تم الإعلان عن مخطط رئيسي لتوسعة مطار الملك سلمان الدولي، وفي حال اكتماله في الوقت المحدد في عام 2030، سيصبح أكبر مطار في العالم من حيث سعة الركاب؛ حيث :

سيغطي مساحة تبلغ حوالي 57 كيلومترًا مربعًا سيضم ستة مدارج متوازية. سيشمل مباني الركاب الموجودة في مطار الملك خالد الدولي. مبان شاهقة أخرى تم التخطيط لإقامتها في أماكن أخرى في المملكة العربية السعودية، ويعكس حجم الهياكل ثقة الرياض وهي تتجه لتحقيق الأهداف التي حددتها رؤية 2030 من خلال سلسلة من المشاريع الضخمة.

المباني الشاهقة في مدينة نيوم

في مدينة نيوم، يبلغ ارتفاع النماذج الأولى للمباني 500 متر، وذلك في مدينة ذا لاين التي تبلغ مساحتها 170 كم.

مخططات سابقة لتنفيذ أبراج شاهقة

وقد خططت المملكة العربية السعودية لتنفيذ مباني شاهقة أبرزها:

برج يصل ارتفاعه إلى 1.2 كيلومتر في مركز الملك عبد الله المالي، من تنفيذ صندوق الاستثمارات العامة عام 2019. برج جدة بطول 1008 متر، وقد بدأت أعمال البناء في هذا البرج منذ حوالي 10 سنوات وتوقفت بعد ذلك بعد أن وصل الهيكل إلى حوالي 70 طابقًا. لم تتقدم محاولات إحياء المشروع لأن الشركات مترددة في تحمل أي التزامات من المقاولين والاستشاريين الذين سبق لهم العمل على المخطط.

ما الفرق بين المباني العالية والشاهقة ؟

وفقًا لمجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية (CTBUH)، فإن:

المبنى الفائق يبلغ ارتفاعه أكثر من 300 متر. المبنى الذي يزيد ارتفاعه عن 600 مترًا يعتبر ضخمًا. حاليًا، هناك 173 من المباني الفائقة، وتم الانتهاء من ثلاثة مباني ضخمة على مستوى العالم ، وفقًا للمجلس.

ووفقًا لقاعدة بيانات المباني الشاهقة Emporis ، هناك مبنيان فقط مكتملان في الشرق الأوسط هما برج خليفة، وبرج ساعة مكة الذي يبلغ ارتفاعه 601 مترًا.

لم يستجب صندوق الاستثمارات العامة لطلب التعليق على خطط البرج التي يبلغ ارتفاعها 2 كيلومتر.

ما هي الأبراج الأطول في دول الخليج؟

برج خليفة في دبي ويبلغ طوله 828 مترا، وتم الانتهاء منه في 2010 برج الساعة في مكة المكرمة ويبلغ طوله 601 متر، وتم الانتهاء منه في 2012 برج مارينا 101 في دبي يبلغ طوله 425 مترا، وتم الانتهاء منه في 2018 4. برج الأميرة في دبي يبلغ طوله 413 مترا، وتم الانتهاء منه في 2012 برج الحمراء في الكويت، ويبلغ طوله 413 مترا، وتم الانتهاء منه في 2011 برج مارينا 23 في دبي ويبلغ طوله 392 مترا، وتم الانتهاء منه في 2012 برج صندوق الاستثمارات العامة في الرياض، ويبلغ طوله 385 مترا، وتم الانتهاء منه في 2021 برج محمد بن راشد في أبوظبي، يبلغ طوله 380 مترا، وتم الانتهاء منه في 2014 برج إيليت ريزيدنس في دبي، ويبلغ طوله 380 مترا، وتم الانتهاء منه في 2012