أمطار غزيرة تشهدها عدد من مناطق السعودية و هذه المنطقة تسجل أعلى كمية أمطار !

الرياض - محمد الاطلسي - شهدت عدد من مناطق السعودية ، خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

حيث شهدت محافظة الخرج هطول أمطار تتراوح ما بين متوسطة وغزيرة ، كما شهدت منطقةُ الباحةِ – اليوم – هطولَ أمطار خفيفة ومتوسطة شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء متفرقة من محافظات بلجرشي والعقيق وبني حسن والقرى والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لهذه المناطق.

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كما هطلت أمطار غزيرة على مركز جذم ، شرق محافظة الليث، منطقة مكة المكرمة

كما سجّلت منطقة حزم الجلاميد في منطقة عرعر اعلى كمية أمطار من بين الأمطار التي هطلت على مناطق الحدود الشمالية خلال الـ 24 ساعة الماضية ، حيث بلغت 14.4 ملم يليها مطار طريف 1.0 ملم فمحافظة طريف 0.6 ملم.