معلومة مهمة جداً : معنى نطاق الكفيل أخضر منخفض بالسعودية

الرياض - محمد الاطلسي - قامت وزارة الموارد البشرية بتوضيح ما معنى نطاق الكفيل أخضر منخفض وذلك من خلال برنامج نطاقات حتى يتم احتساب معامل التوطين بطريقة آلية والتي تفيد كل مواطن سعودي وسنتطرق لمعرفة كل تفاصيل ذلك الموضوع فيما يلي.

ما معنى نطاق الكفيل أخضر منخفض يعتبر الإجابة على ما معنى نطاق الكفيل أخضر منخفض من الإجابات التي يستفيد منها كافة الأشخاص في المملكة والتي تعني نسبة عدد الموظفين إلى الأجانب إلى حجم المؤسسة، ويعتبر نطاق الكفيل الأخضر المنخفض من النطاقات الأمنة حيث إن نسبة التوطين في هذا النطاق تكون ضمن الثلث المنخفض استنادًا إلى الحد المسموح به.

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ما هي خدمات النطاق الأخضر تتعدد الخدمات التي تقدمها النطاق الأخضر والتي تتمثل في النقاط التالية:

يتيح النطاق إمكانية تغيير مهن العمال الذين يعملون في هذا النطاق من مهن إلى مهن أخرى يستثنى من ذلك المهن التي تم ذكرها في قرارات مجلس الوزارات أو مهن الأوامر العليا. يقدم النطاق الأخضر إمكانية تجديد التصاريح للعمال الوافدين وإنه لا ينظر إلى مدة إقامتهم ولكن يجب ألا تقل مدة الإقامة المتبقية لهم عن 6 شهور حتى يتم التجديد. يمكن أيضًا نقل الخدمات التي يحصل عليها المغتربين إذا تم نقل العامل إلى هذا النطاق أو منطقة منخفضة، أو إذا كان النقل لا يحتاج إلى موافقة صاحب العمل التي يتم العمل به حاليًا. كيفية الاستعلام عن نطاق الراعي في المملكة بعد الإجابة على سؤال ما معنى نطاق الكفيل أخضر منخفض يجب أن نتعرف على طريقة الاستعلام عن النطاق وذلك من خلال الخطوات التالية.

الولوج إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الضغط على الاستعلام عن موظف وافد. يتم وضع رقم الإقامة الخاصة به أو رقم جواز السفر. يجب تحديد جنسيته وكتابة الرمز المائي الموجود على الشاشة في الحقل المخصص له. يتم الضغط على بحث وسوف يتم ظهور كافة التفاصيل المراد معرفتها عن الراجي يتضن ذلك أيضًا مجال العمل الخاص به. كيفية معرفة نطاق الكفيل من خلال رقم الإقامة تتيح وزارة الخارجية السعودية إمكانية معرفة نطاق الكفيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى وزارة الخارجية السعودية. بعد أن يتم الدخول إلى منصة التأشيرات الإلكترونية يتم اختيار المواطنين والمقيمين. من ثم اختيار مقيم. ثم اختيار زيارات عائلية للمقيمين. يتم الموافقة على بيانات الزائرين. يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها. يجب تحديد نوعية الاستعلام المراد الاستعلام عنها. يتم إدخال رقم الإقامة الخاصة بك. كتابة الرمز المرئي على المتواجد على النافذة. يتم الضغط على استعلام. سوف تظهر كافة البيانات المراد معرفتها في الحال. نقل الكفالة بدون كفيل في النطاق الأخضر يمكن نقل الكفالة في النطاق الأخضر دون الحصول على موافقة الكفيل لكن هناك عدد من الملحوظات يجب الاطلاع عليها قبل النقل:

يقوم نقل الكفالة بدون كفيل ولكن يجب ألا يتم تأثر النطاق بهذا النقل. يمكن الاستفادة من هذه الخدمة بالنسبة للمنشأة التي تقدم في نطاق الأخضر المنخفض أو النطاق الأصفر أو الأحمر. يجب وضروريًا أن تكون الإمكانيات المتاحة لنقل العمالة من خلال نطاق إلى نطاق آخر تتوافق مع شروط الخدمة المقدمة لهم. الاستعلام عن نطاق المؤسسة برقم الهوية قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإتاحة الاستعلام عن نطاق المؤسسة من خلال رقم الهوية الخاصة بها عن طريق:

الدخول إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يقوم المستخدم باختيار خدمة الاستعلام عن نطاق المنشأة من خلال رقم الهوية. يتم إدخال رقم الإقامة أو جواز السفر في الحقل المخصص له ويجب أن يكون ساري العمل به. يتم إدخال رمز التحقق المرئي المتواجد على النافذة. يجب تحديد الجنسية من ثم يقوم المستخدم بالضغط على بحث. يتم ظهور كافة البيانات المراد معرفتها عن نطاق المؤسسة التي قمت بالاستعلام عنها من خلال رقم الإقامة. أهمية النطاق المنخفض للرعاية الخضراء تكمن أهمية المنطقة المنخفضة الخضراء حيث إنها تشتمل على الوحدات التي يكون بها ما يقارب من متوسط معدلات التوطين والتي تكون متجمعة في الثلث السفلي من النطاق وذلك يعتمد على نسبة التوطين في ذلك النطاق.

في ذلك يمكننا القول إن المنطقة السفلية في هذا النطاق يمكنها نقل العمالة التي لديها من منطقة إلى منطقة أخرى بناءًا على إذا ما كان مالك الخدمة موافق أم لا.

بعد أن تم الاطلاع على إجابة سؤال ما معنى نطاق الكفيل أخضر منخفض أصبح بإمكان المواطنين معرفة نطاق الكفيل في أي وقت والذي يعتبر من المعلومات المهمة التي يجب على العمال والمؤسسات معرفتها قبل استقدام العمالة إلى المملكة.