تحذير شديد من الأرصاد السعودية عن حالة ماطرة تضرب هذه المناطق ولمدة اسبوع !

الرياض - محمد الاطلسي - اعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته هطول أمطار رعدية غزيرة اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس المقبل، على اغلب مناطق المملكة وستؤدي الى جريان السيول وتدنياً في الرؤية الأفقية.

وتعم الحالة المطرية بدايةً من يوم غد وحتى الخميس على كل من: الرياض، الشرقية، مكة، المدينة، حائل، القصيم، عسير، جازان، الباحة، والحدود الشمالية، وأشار المركز إلى أن هذه الحالة يُتوقع أن تبدأ من اليوم الأحد.

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