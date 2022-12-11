اعلان هام صادر عن وزارة العمل السعودية يستهدف كافة المواطنين والمقيمين..تابع التفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - أطلقت وزارة العمل السعودية بيان يهم المواطنين والمقيمين في السعودية.

وأعلنت وزارة العمل السعودي والتنمية الاجتماعية ، الأثنين الماضي في المملكة العربية السعودية، الإعلان التدريجي عن نتائج المستحقين للضمان.

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وفي سياق متصل فقد جاء ذلك رداً على سؤال تلقته الوزارة من أحد المستفيدين قال فيه: “كيف يمكنني معرفة حالة أهليتي في الضمان المطور وإلى أي مدى تم تحميله أم لا؟”

وردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي علي منصة التغريدات القصيرة تويتر بأنها تعمل على إعلان النتائج تدريجياً وسيتم إرسال رسالة نصية إلى المستلم بنتيجة الأهلية خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق ، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةآ أن التسجيل من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية لا يؤثر على الحق في الحصول على معاش تأمين ، حيث أن عملية التسجيل متاحة لمدة 6 أشهر ، ويمكن إدخال البيانات خلال هذه الفترة.