غرامة بالملايين والسجن عشر سنوات لكل من يبيع او يشتري هذه المواد بعد اليوم في السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - بينت النيابة العامة السعودية عن 9 حالات يعد الغذاء فيها مغشوشا، وذلك حسب اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء، ووضحت عقوبة التسبب عمداً في تداول أي مادة غذائية مغشوشة. حيث ان الحساب الرسمي للنيابة العامة افاد عبر تويتر بأن الغذاء يعتبر مغشوشا في أي من الحالات الآتية:

1- إذا احتوى على مضاف غذائي مسموح وغير مجاز استعماله في ذلك الغذاء وفقاً للوائح الفنية. 2- إذا لم تطابق البيانات الايضاحية للغذاء محتوياته الفعلية. 3- إذا نزع أي من مكوناته أو أجري أي تغيير عليها أو أعيد تركيبها دون بيان ذلك على . البطاقة الغذائية ولو كانت هذه الإجراءات مسموح بها وفقا للوائح الفنية.

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إذا احتوى على مادة تؤدي لتقليل القيمة الغذائية. 5- إذا احتوى على مادة تؤدي إلى إخفاء عيب أو تغير في الحجم أو الوزن. 6- إذا احتوى الغذاء على أي من منتجات لحوم وشحوم الخنزير أو المواد الكحولية أو الأغذية الأخرى غير الحلال دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية.

7- إذا أدخل أي تعديل على مدة صلاحية الغذاء دون أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة المختصة. 8- إذا تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المدون في البطاقة الغذائية. 9- أي حالات أخرى تحددها الجهة المختصة، وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

السجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال وشددت النيابة على أنه يحظر التسبب عمداً في تداول أي مادة غذائية مغشوشة، ويعاقب مرتكب ذلك بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال ومنع المدان من ممارسة أي عمل غذائي وتعليق أو إلغاء الترخيص. وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.