مفاجأة .. كبير ولاول مرة لأسعار سيارة تويوتا راف فور RAV 4 موديل 2023 في السعودية تعرف على سعرها الآن

الرياض - محمد الاطلسي - سيارة تويوتا راف فور RAV 4 موديل 2023 الان في المملكة العربية السعودية عبر الوكيل الرسمي عبد اللطيف جميل بمواصفات مدهشة ومزايا تقنية عالية بالإضافة لشكلها الحديد كلياً والذي سيشكل فارقاً في عالم الفخامة . تأتي سيارة راف فور RAV 4 موديل 2023 بفئتين إحداهما

بالمحرك الأولي محرك الوقود الإعتيادية ، أما الثانية بالمحرك الهجين هايبرد ، ومن خلال هذا المقال سنعرفكم على كافة التفاصيل المتعلقة براف فور 2023 بالإضافة للأسعار ، تابعوا معنا الآتي .

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يقدم توكيل عبد اللطيف جميل سيارة راف فور 2023 بـ 8 فئات سعرية نتعرف عليهم من خلال هذه الفقرة كالآتي : .١ الأولي : LE 4X2 ، السعر 97,750 ريال سعودي.

.٢ ثم الثانية : LE 4X4، و سعرها 104,305 ريال سعودي. .٣ ثم فئة XLE 4X4 ، بسعر 119,945 ريال سعودي. .٤ فئة ADVENTURE، بقيمة مالية 144,900 ريال. .٥ LE 4X2 HEV ، السعر 116,265 ر.س.

.٦ ثم LE 4X4 HEV، سعر 123,165. .٧ أيضاً XLE 4X4 HEV، والسعر 131,675 ريال سعودي. .٨ أخيراً LTD 4X4 HEV، بالسعر الرسمي 151,455 ريال سعودي

مميزات راف فور : المحرك: 2.5 لتر هايبرد، 4-اسطوانات ثم القوة القصوى (مجمع): 219 حصان / 5700 د.د العزم الأقصى (المحرك): 221 ن.م / 3600 – 5200 د.د

ثم العزم الأقصى (الموتور الكهربائي): 121 نيوتن متر ناقل حركة تتابعي متغير (CVT) دفع كلي للعجلات (AWD E-Four) مع وضع الطرق الغير ممهدة ثم سعة خزان الوقود: 55 لتر

كفاءة استهلاك الوقود: 22.2 كم/لتر أبعاد تويوتا راف 4 موديل 2023 الطول : 4600 مم. ثم العرض : 1855 مللم.

ثم الارتفاع : 1700 مللي. عدد المقاعد : 5 ركاب شاملة السائق. جنوط ألمنيوم مقاس 18 بوصة (جنط الاطار الاحتياطي حديد مقاس 17 بوصة) مقاس الإطارات: 225/60R18 (مقاس الإطار الاحتياطي 80/165/17)

المزايا الخارجية RAV4 2023 انوار أمامية مع عدسات (LED) إضاءة نهارية (DRL) كشافات ضباب أمامية (LED)

نظام الدخول الذكي للسائق و الراكب الأمامي المرايا الخارجية بلون الهيكل بتحكم كهربائي مع اشارات انعطاف طي كهربائي للمرايات الجانبية مقابض الابواب الخارجية بلون الهيكل مطعمة بالكروم

عوارض سقف جناح خلفي فتحة سقف بانورامية.

المزايا الداخلية تويوتا راف فور RAV 4 موديل 2023 :- زر تشغيل المحرك ثم مقاعد جلد تحكم كهربائي لمقعد السائق

ثم مسند ظهر لكرسي السائق مع ذاكرة لمقعد السائق تهوية المقاعد الامامية مكيف بتحكم اوتوماتيكي منفصل للسائق والراكب