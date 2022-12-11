ولو بدون قصد ..السعودية تحذر من غرامة 10 آلاف ريال وإبعاد نهائي لأي وافد يتحدث بهذه الامور

الرياض - محمد الاطلسي - اصدر كاتب سعودي ومختص قانوني في السعودية تحذير هام لجميع المقيمين والمواطنين من إرتكاب مخالفة شائعة ، قد تكلفهم الكثير، حيث ان هناك العديد من الناس يقعون بها دون علمهم وهذه المخالفة هي القيام بالحديث بأمور قد تذهب بهم لمخالفة بسبب العنصرية والألفاظ النابية، فقد اشار الكاتب في مقالة سابقة أن أي خطاب يوجه إلى الوافدين يستهدف كراهيتهم والسعي، إلى ازدرائهم هو خطاب مجرّم بموجب أحكام قانون الوحدة الوطنية الذي يعاقب مرتكبه بالسجن لفترة لا تقل عن سنة وغرامة مالية كبيرة

مبينا ان قانون الوحدة الوطنية لا يجرم فقط استخدام خطاب الكراهية الذي يستعين به يوميا بعض الأشخاص اتجاه الوافدين لمجرد أنهم وافدون. وبالتالي فيجرم استخدام أي خطاب يعتمد على تفوق الأصل أو العرق ويجعله متميزا عن الأصل أو العرق الآخر فقط لمجرد الانتماء اليه، وغرامة هذا الأمر لا تقل عن 10 آلاف ريال وتؤدي للترحيل.

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لانها جريمة عنصرية حرمها القانون الدولي الإنساني وحظرتها اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت.شكرا لكم جميعا لمتابعة هذا الخبر ونعدكم دائما وأبدا بتقديم كل ما هو افضل دائما من المصادر الرسمية.