مفاجأة سارة ..السعودية تمنح هذه التأشيرات لمن يريد أداء مناسك العمرة

الرياض - محمد الاطلسي - أتاحت وزارة الخارجية السعودية، تأشيرة الزيارة الشخصية، التي تمكن الزوار من الدخول إلى أراضي المملكة لزيارة أصدقائهم أو معارفهم من المواطنين السعوديين.

ويتضمن قانون بوابة العمرة، رقم 72 لسنة 2021، ضرورة مراعاة القواعد المعمول بها في السعودية بشأن منح التأشيرات التي تسمح بأداء مناسك العمرة، على أن تسرى أحكام هذا القانون على طالبي الحصول على التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة.

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واشترط قانون بوابة العمرة المصرية، الحصول على باركود لبعض التأشيرات حتى يستطيع المعتمر السفر لأداء مناسك العمرة وذلك على النحو التالي:

1- تأشيرة الزيارة الشخصية.

2- تأشيرة زيارة الفعاليات.

3- تأشيرة زيارة المهرجانات.

4- تأشيرة الزيارة الحكومية لغير الحكوميين.

5- تأشيرة زيارة المضيف.

6- تأشيرة الزيارة السياحية.

7- تأشيرة العمرة.

وكانت وزارة الطيران المدني، طالبت الشركات المصرية والعربية، بعدم نقل معتمرين مصريين للأراضي المقدسة دون حصولهم على "باركود" صادر عن بوابة العمرة، تجنبًا للتعرض لغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه.

وشددت وزارة الطيران، على شركات الطيران المصرية والأجنبية بمصر، ضرورة الالتزام بالقواعد والإجراءات التي حددها قانون البوابة، وذلك عن طريق منع صعود أي مواطن حاصل على تأشيرة العمرة إلا بالكود التعريفي الخاص بالسفر من شركة سياحة معتمدة لدى بوابة العمرة، موضحة أنه على شركات الوكالة العاملة في مصر، والتي تقوم بتسيير رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية إلى المملكة العربية السعودية، ضرورة الالتزام بالقانون، ومطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة ببوابة العمرة المصرية قبل مغادرة مصر.

ووفقًا لقانون البوابة، يجب على شركات الطيران ضرورة التأكد من حصول المعتمر على الكود التعريفي أولا قبل إصدار تذاكر الطيران للمعتمر المسافر بتأشيرة تسمح لحاملها بأداء مناسك العمرة.