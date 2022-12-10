بالأسم ..مصرع قيادي حوثي كبير وسط العاصمة صنعاء ومصادر تكشف عن السبب !

الرياض - محمد الاطلسي - نفذت عناصر مجهولة عملية إغتيال بحق قيادي حوثي كبير ينتحل رتبة عقيد وسط العاصمة صنعاء .

وقالت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة ان القيادي الحوثي خالد علي الحنمي والمكنى أبو آيات الحنمي وينتحل رتبة عقيد قتل على أيدي مسلحين مجهولين وسط العاصمة صنعاء .

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وتضاربت الأنباء حول عملية إغتيال القيادي الحنمي والذي ينتمي إلى مديرية بني حشيش والتي ارجعها البعض إلى تصفيات داخل الجماعة في إطار سعي جناح صعدة للتخلص من ابناء القبائل بينما ارجعها آخرون إلى تزايد عمليات السخط ضد الحوثيين والتي ستتزايد خلال الأيام القادمة بعد تزايد الظلم الحوثي .

الجدير ذكره أن مديرية بني حشيش تعد أكثر منطقة يمنية قدمت قتلى في صفوف الجماعة الحوثية حتى أن إحدى قرى المديرية أصبحت خالية من الرجال عدى الأطفال والنساء وأمام المسجد وشيخين كبيرين والعشرات من الأرامل اللواتي يتعرضين للمضايقة في القرية من عصابات النهب الحوثية للأراضي تحت مسميات عديدة منها الأوقاف واراضي الدولة وغيرها