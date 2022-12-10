اتفرج أول رد فعل لـ كريستيانو رونالدو بعد وداع كأس العالم

الرياض - محمد الاطلسي - استطاع منتخب المغرب تحقيق إنجاز عربي وإفريقي تاريخي بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم، وذلك بعد الفوز على البرتغال بهدف نظيف، ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وجاء هدف منتخب المغرب الوحيد في المباراة، عن طريق يوسف النصيري في شوط المباراة الأول، برأسية تفوق فيها على دفاع البرتغال، بعد عرضية من الجهة اليسرى عن طريق يحيى عطية الله.

▪ ودع مشاكلك الجنسية بوضع حبات من القرنفل بهذه الطريقة قبل ممارسة الجماع وشاهد ماذا سيحدث ! مفاجأة ستغير حياتك

▪ طعنه قاتله..عريس في ليلة الدخله ترك عروسته على السرير ودخل الى الحمام ومافعله في الداخل كانت الكارثة التي لا يستوعبها عقل

وحاول منتخب البرتغال الضغط على دفاع المغرب في الشوط الثاني من أجل إدراك هدف التعادل، ولكن دفاع أسود الأطلس مع حارسه ياسين بونو، تمكنوا من التألق والتصدي لكل محاولات البرتغال والخروج بالشباك النظيفة.

وبعد المباراة أظهرت عدسات الكاميرات خروج كريستيانو رونالدو في الممر المؤدي إلى غرفة الملابس وهو يبكي بشدة، بعد ضياع حلم الفوز ببطولة كأس العالم، حيث ستكون البطولة على الأرجح هي الأخيرة له مع منتخب البرتغال.

منتخب المغرب تمكن من الصعود من المجموعة التي ضمت كرواتيا وبلجيكا، ليواجه منتخب إسبانيا وتفوق عليه بركلات الجزاء الترجيحية، ثم يواجه منتخب البرتغال وتمكن من التفوق عليه بهدف نظيف.

وينتظر منتخب المغرب المتأهل من مواجهة إنجلترا وفرنسا التي ستقام مساء اليوم السبت، لتحديد المنتخب الذي سيواجه أسود الأطلس في نصف النهائي، بينما سيكون نصف النهائي الآخر بين منتخبي الأرجنتين أمام كرواتيا.