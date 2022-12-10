السعودية تفجر مفاجأة غير متوقعة وتكشف عن حقيقة صرف راتبين لهذه الفئة خلال الأيام القادمة

الرياض - محمد الاطلسي - الضمان الاجتماعي يبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل الحصول على الضمان الاجتماعي، حيث يجعل الضمان الاجتماعي الحق فى اكتساب الكرامة الإنسانية والحقوق الإنسانية للأشخاص الذين تعرضوا لظروف حركتهم من الحصول على حقوقهم الإنسانية، ويضمن الحق للمواطن فى الكرامة الإنسانية من حيث تقديم الخدمات المهنية له من مرتب شهري وغيره وذلك حسب الظروف المعرض لها من عجز أو شيخوخة أو مرض أو تعرضه لحادث أثناء عمله أو الوفاة اخد أفراد أسرته وفى حالة البطالة أيضا.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي يقوم الضمان الاجتماعي بتقديم دور هام فى الحد من الفقر، وتخفيف الأعباء عن المواطنين والخد من الاستبعاد الاجتماعي لذلك وضع قانون الضمان الاجتماعي وحصول المواطن عليه فيما يتوفر لديه الشروط. يشترط للمواطن في الحصول على الضمان الاجتماعي عدة أمور من أهمها ما يلي:

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يشترط للحصول على معاش الضمان الاجتماعي أن يكون المستفيد ليس له دخل من جهة أخرى وذلك بسبب مرض أو بطالة أو إصابة تعرض لها أثناء عمله أو وفاة أحد أفراد الأسرة. ويشترط أن تكون تكلفة الوصول إلى الرعاية الصحية مرتفعة. وفى حالة عدم كفاية الدعم الأسري المقدم للأسرة ويختص بذلك وجود أطفال وبالغين معالين.

الحماية الاجتماعية لكبار السن وذوي الإعاقة والشباب يعطيك الضمان الاجتماعي الحق في الحصول على حماية اجتماعية و عائد يضمن لهم مياه كريمة، وخصوصا السيدات التي تقدم بها السن ولم يكن لهم عائد مادي مناسب من اي جهة وأنهم من أكثر الناس الذين تعرضوا للخطر أثناء عملهم فى الرعاية الغير مدفوعة وما قاموا به من أعباء فى تربية أبنائهم ومنعهم ذلك العمل فى الحصول على رسمي يفيدهم مادياً تليق بهم، فوجب على الجهات السياسية والاجتماعية إن تراعي ذلك لكى لا يوجد فجوة بين الرجال والسيدات ذلك وضعت لهم ضمانا اجتماعيا يحصل عليه إذا توافرت الشروط.

وأما بالنسبة للأشخاص ذوي الاعاقة، فقد اهتمت الحماية الاجتماعية بهم وذلك بمشاركتهم فى المجتمع وتعزيز الدعم لهم من حيث العيش بكرامة وذلك بتوظيفهم فى جهات حكومية وتنمية الأحوال الاقتصادية لديهم.

وأما بالنسبة للشباب والبطالة فتعمل الحماية الاجتماعية على تعزيز دور الشباب والتخفيف من البطالة وتأمينهم وحصولهم على التعليم بطريقة سهلة وتحسين الفرص لهم فى سوق العمل.