بتصميم فريد وإمكانيات قوية.. وحش ياباني جبار في السعودية .. اتفرج سيارة تويوتا ياريس ATIV 2023

الرياض - محمد الاطلسي - تمكنت العلامة التجارية اليابانية تويوتا بخطف أنظار الجميع بسيارتها الأحدث تويوتا يارس 2023، حيث كشفت شركة تويوتا الشهيرة عن سيارتها الجديدة المختلفة كليًا “ياريس ATIV” سيدان موديل 2023 الجيل الجديد، وتأتي السيارة بتصميم جذاب وإمكانيات مذهلة، وتعد من أكثر السيارات التي تتمتع بمظهر رياضي وتوفر الكثير من المتعة في القيادة، تم طرحها بالأسواق في العديد من الدول العربية، منهم المملكة العربية السعودية، دعنا نوضح لكم من خلال هذا المقال اهم مواصفات السيارة وسعرها بالسعودية. تقدم تويوتا يارس 2023 أداءً مميز من الدرجة الأولى مع تصميم داخلي فاخر ومريح، حيث تتميز بمقصورة داخلية بمساحة رائعة، تجعل الركاب يشعرون براحة تامة مع وجود مقاعد رياضية مريحة والسيارة من الداخل مجهزة بتقنيات داخلية تعمل بتكنولوجيا حديثة، وتشتمل على فرش فاخر للمقاعد إلى جانب وجود اتصال USB، وتوجد شاشة عرض في السيارة للركاب لمشاهدة البرامج والأفلام، السيارة مزودة بإجراءات أمان جيدة في حالة وقوع أي حادث، ومزودة بمسند ذراع السائق، والتعتيم التلقائي للمرآة الخلفية، وحدة تحكم رقمية، مزودة بخاصية التحكم الأوتوماتيكي في المناخ.

السيارة ياريس ATIV 2023 الطول 4,425 مم العرض 1,740 مم الارتفاع 1,475 مم قاعدة العجلات 2,620 مم السيارة ياريس ATIV 2023 سعة المحرك 1.5 لتر عدد الأسطوانات 4 أسطوانات عزم الدوران عزم بقوة 140 نيوتن.متر القوة 105 حصان استهلاك الوقود 6 لتر لكل 100 كيلو متر معدل التسارع 11 ثانية لتصل لسرعة 100 كم ناقل الحركة CVT سيارة اعتمادية لدرجة كبيرة. اقتصادية في استهلاك البنزين. تحتوي على العديد من المعدات القياسية. لديها متعة وسلاسة في القيادة. يبحث الكثير من الناس عن أسعار ياريس ATIV 2023 في السعودية، نظراً لما تتمتع به من إمكانيات قوية وتصميم أنيق يلفت أنظار محبي العلامة التجارية اليابانية تويوتا، من خلال السطور التالية نتعرف على أسعار السيارة:

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النوع الأول يعمل بمحرك يدوي بسعر 58 ألف ريال سعودي. النوع الثاني يعمل أوتوماتيكي بسعر 62 ألف ريال سعودي. النوع الثالث وهو أعلهم سعرا بسعر 72 ألف ريال سعودي