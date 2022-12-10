عاجل.. فوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي ويتاهل الى نصف نهائي كأس العالم 2022

الرياض - محمد الاطلسي - تمكن المنتخب المغربي من الفوز على نظيره البرتغالي في مبارة اقيمت ضمن ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

و تفصيلا سجل يوسف النصيري، لاعب منتخب المغرب، الهدف الأول في مرمى البرتغال، بالمباراة التي تقام حاليًا على ملعب الثمامة، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

▪ واقعة هزت المملكة..طلب منها القيام بهذا الأمر فرفضت وذهبت لبيت ابيها وعند عودتها كانت الصدمة التي أنهت حياتها

▪ ملكة جمال ..اتفرج ابنة ملك البحرين تخطف الأنظار بحسنها الفتان وتذهل العرب بإطلالة ساحرة !

ومع الدقيقة "42" من عمر المباراة، نجح يوسف النصيري، في تسجيل الهدف الأول لمنتخب المغرب في مرمى البرتغال، من خلال رأسية قوية في المرمى بعدما تلقى الكرة من عرضية عطية الله.

وجاء تشكيل المغرب لمواجهة البرتغال على النحو التالي: ياسين بونو - عطية الله - رومان سايس - جواد الياميق - أشرف حكيمي - سليم أملاح - سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - سفيان بوفال - يوسف النصيري - حكيم زياش.

بدلاء المغرب لمواجهة البرتغال: أحمد رضا التكناوتي، زكريا أبوخلال، بدر بانون، إلياس شاعر، وليد شديرة، أشرف داري، بلال الخنوس، عبد الصمد الزلزولي، عبد الرزاق حمد الله، يحيى جبران، منير المحمدي، عبد الحميد صابيري، أنس زروري.

وفي المقابل جاء تشكيل البرتغال لمواجهة المغرب على النحو التالي: ديوجو كوستا - دالوت - بيبي - روبن دياز - جيريرو - أوتافيو - روبن نيفيز - بيرناردو سيلفا - برونو فيرنانديز - جاكولو راموس - جواو فيليكس.

وبدلاء البرتغال أمام المغرب: جواو كانسيلو، جواو بالينيا، فيتور فيريرا، خوسي سا، جواو ماريو، ماثيوس نونيس، أنطونيو سيلفا، ويليام، أندري سيلفا، رفائيل لياو، ريكاردو هورتا، كريستيانو رونالدو، روي باتريسيو.

وحجز منتخب المغرب بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي كأس العالم 2022، وذلك بعد الفوز على نظيره إسبانيا، في مباراة دور الـ16 من المونديال، بركلات الترجيح (3-0).

وفي المقابل، وصل البرتغال إلى الدور ربع نهائي كأس العالم 2022، بعد الفوز على سويسرا، في دور الـ16 من بطولة المونديال قطر، بنتيجة (6-1).