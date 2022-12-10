بدون الحاجة للكفيل .. تمويل شخصي يبدأ من 32.000 ريال بقسط 500 ريال في السعودية (تفاصيل سارة)

الرياض - محمد الاطلسي - قرض شخصي بقسط 500 ريال لجميع الفئات من النساء الموظفات وربات المنزل والعاطلين عن العمل من الرجال والموظفين أيضا، وحتى المتقاعدين لهم نفس القرض التمويلي بقسط شهري أخر ولكنه بسيط جدا، وفي حالة إذا كنت موظف أو موظفة فيجب توافر بعض المتطلبات والشروط حتى تحصل على القرض، حيث أن التمويل موجه لجميع العاطلين عن العمل والذين فقدوا وظيفتهم، ولكنه مسموح للموظفين أيضا ولكن وفق الشروط المعلن عنها من قبل البنك الذي وفر التمويل النقدي للأفراد، وسوف تحصل على تمويل نقدي يبدأ من 32000 ريال وحتى 120000 ريال، وذلك بإجراءات ميسرة وبسيطة.

تمويل بقسط 500 ريال للنساء والرجال التمويل الشخصي الموجه لجميع الأفراد يصل حتى 120 ألف ريال، على أن يبدأ من 32000 ريال، وبدون فوائد، فهو تمويل إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويوفر لك مبلغ تمويلي مناسب لكافة الأفراد، مع توفير بعض المميزات التي تهم المواطن أو المواطنة السعودية، فالقرض التمويلي للسعوديين بالمملكة العربية السعودية، ويوفر لهم فرصة للعمل الحر وبناء مستقبل خاص بهم، مع إمدادهم بجميع سبل الراحة والأمان التي توفر لهم المعيشة الكريمة لجميع محدودي الدخل، وخصيصا لمن فقد وظيفته من الأفراد، حتى لا يشعر بخيبة الأمل، وتوفير عمل حر له لبداية حياة مشرقة، ومساعدته في الحصول على دخل شهري ثابت له.

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مميزات التمويل الشخصي للنساء والرجال بدون فوائد. رسوم رمزية. تمويل إسلامي. قسط شهري 500 ريال. متوفر للعاطلين عن العمل ومن فقد وظيفته. للغير مخدومين. للموظفين بشرط الدخل الشهري لا يزيد عن 20.000 ريال. بدون كفيل للموظفين بالقطاع الحكومي. متاح للموظفين بالقطاع الخاص بكفيل. للنساء الموظفات وربات المنزل وتندرج عليهم نفس الشروط.

العفو عن سداد أي من الأقساط المتبقية في حالة الوفاة لا قدر الله. من عمر 18 عاما وحتى 65 عاما. وجود حوافز مالية للمستفيدين من التمويل النقدي. الشروط المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي التمويل متوفر لجميع السعوديين والسعوديات، كما أنه يجب أن لا تكون مديون لبنك التنمية الاجتماعية بأي من القروض الأخرى، ويجب تقديم ضمان حتى تحصل على تمويلك سريعا وبدون أي تعقيدات، فترة السداد للتمويل تمتد حتى خمس سنوات مع مراعاة أنه يجب الالتزام بالسداد شهريا وبدون أي تأخيرات، مع تقديم وثيقة العمل الحر، والتي يتم استخراجها عبر منصة العمل الحر، والتي سوف تقوم بفتح حساب خاص باسمك بالبنك، ومن خلاله ستستطيع أن تحصل على كافة التمويلات والدعم الحكومي بالمملكة.

كيفية التقديم لطلب التمويل تقوم بإحضار صورة من الهوية الوطنية، ورخصة العمل الحر، والضمان الذي سيكون مقابل التمويل، والسجل الائتماني من سمه، وتعبئة نموذج طلب التقديم للتمويل النقدي من بنك التنمية الاجتماعية، وتقديم كافة الأوراق والمستندات إلى البوابة الإلكترونية عبر النفاذ الوطني الوحد، وسوف يتم التأكد من هوية المستفيد، وإرسال المبلغ التمويلي إليه أو إلى الكفيل، بناء على المستندات والأوراق المقدمة.