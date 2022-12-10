تصريح ناري للمبعوث الأممي ..هذا ماسيحدث في هذه المحافظات اليمنية

الرياض - محمد الاطلسي - أصدر المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، تصريحا جديدا بشأن الحل في اليمن وقواعد تجديد الهدنة.

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ودعا ليندركينغ في تصريح صحفي، إلى ضرورة إعادة الهدنة إلى مسارها، لكون قواعدها لا تزال موجودة.

وأكد أنه "لا يمكن أن نسمح لأي طرف بالاعتقاد أن هناك حلا عسكريا للأزمة، ويجب أن نواصل التركيز على جهودنا السياسية".

وأشار إلى أن مطالب مليشيا الحوثي، التي قدمتها في الصيف الماضي، كانت السبب الأساسي في عدم تجديد الهدنة.

وعبّر عن أمله في استمرار عملية السلام التي سادت خلال الأشهر الماضية، خاصة عودة الرحلات الجوية المدنية إلى صنعاء.

واستنكر هجمات جماعة الحوثي التي استهدفت الملاحة الدولية.

وحذّر من عواقبها، خاصة أن العائدات المالية للسفن تستخدم لتقديم خدمات أساسية للشعب اليمني.

وطالب بضرورة حماية خطوط الملاحة البحرية وتدعيم القدرات الدولية لمواجهة مثل تلك الهجمات.

وناشد المليشيا الحوثية بضمان عدم تكرار تلك الهجمات تحت طائلة تعرّض قادتهم للعقوبات.

ونوه بأن من أسباب إزالتها من قائمة الإرهاب الأمريكية يرجع إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وتتواصل الجهود الأممية لتمديد الهدنة وإنهاء الحرب في اليمن التي دخلت عامها الثامن.